My Hero Academia: preordina le esclusive Funko Pop della classe 1-B

Hot Topic e Funko hanno collaborato per la Classe 1-B della serie My Hero Academia. Queste Funko Pop esclusive di My Hero Academia includono Neito Monoma, Itsuka Kendo e Tetsutetsu Tetsutetsu.

Di seguito riportiamo un’immagine per mostrare un’anteprima agli appassionati interessati:

I preordini dei tre personaggi hot topic sono acquistabili su Hot Topic. Se si preferisce accelerare la ricerca, per accedere direttamente alla pagina dove preordinare basta cliccare sui nomi rispettivi: Neito Monoma (in arrivo), Itsuka Kendo e Tetsutetsu Tetsutetsu.

Il prezzo per preordinare le nuove Funko Pop non supera i 13€. Per di più in base all’immagine sopra pubblicata possiamo notare che in basso ci sono delle sagome nere non definite. Questa è sicuramente una trovata che permette a tutti i fan di dedurre che ci saranno altre figure in arrivo.

Oltre alle figure Pop della Classe 1B della serie di Kohei Horikoshi sarà disponibile anche un portachiavi esclusivo di Neito Monoma Pop. Riguardo questo al momento non è aperto nessun preordine e Hot Topic potrebbe annunciarlo in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda il manga, al momento l’ultimo volume uscito in Giappone è il numero 34. In questo volume è possibile leggere un messaggio di Horikoshi che spaventa tutti gli appassionati perché il mangaka riprende quanto aveva confessato tempo fa.

Fa riferimento alla durata del manga e dice che non sa per quanto tempo ancora continuerà a disegnare i personaggi della serie. Inoltre la pubblicazione procede senza intoppi e non rallenta il passo della serializzazione.

Anche questa dinamica conferma le parole del mangaka che al momento sta preparando tutti i lettori all’arco finale che vedrà tantissimi scontri tra eroi e nemici.

Proprio nell’ultimo capitolo abbiamo visto arrivare a un punto finale la battaglia fraterna tra Dabi e Shoto.

Sul versante anime invece, tutti i fan non stanno più nella pelle per poter guardare la sesta stagione dell’adattamento anime.

Coloro che vogliono recuperare tutte le precedenti stagioni possono guardare gli episodi su Crunhyroll sottotitolati in italiano.