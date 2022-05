My Hero Academia: scopri la teoria del quirk della fenice di Dabi

Ogni serie manga di successo gode di un numero elevato di fan che si dilettano a lanciare moltissime teorie. È il caso di My Hero Academia.

Tra i diversi personaggi che fanno parte della serie, quello che è sicuramente tra i protagonisti principali nel corrente arco narrativo è Dabi. Il fratello di Shoto è oggetto di indagine tra i fan.

Dopo l’ultimo capitolo, sembra che i fan sono tutti in fermento per Dabi. Dall’indagine sul personaggio è emersa una teoria che suggerisce che il suo quirk è pronto ad evolversi.

Ma cosa vuol dire e qual è la base della teoria?

Tutto è iniziato dal debutto di Dabi e delle sue fragili condizioni. Il cattivo, nonostante il suo potere selvaggio, ha sempre avuto una costituzione debole dalla nascita.

Il suo corpo non è mai stato in grado di gestire il suo potere, ma il ragazzo in qualche modo è sopravvissuto con l’aiuto del dottor Ujiko.

Il dottore stesso non riusciva a capire come Dabi fosse sopravvissuto. All For One credeva che Dabi sarebbe morto in dieci mesi dopo essere uscito dal coma. Tuttavia, il ragazzo ha continuato a vivere anni nonostante il trattamento duro.

I fan credono che Dabi sia sopravvissuto per tutto questo tempo a causa di un quirk passivo. Il ragazzo è stato affidato per anni alle cure di All For One.

Questo dettaglio spiegherebbe come Dabi sia sopravvissuto all’incendio tanti anni fa. Dopotutto, il dottor Ujiko non era così abile con il nomu all’epoca.

A parte la natura pratica di questa teoria, i fan di My Hero Academia hanno a lungo indagato su un quirk della Fenice data la storia di Dabi.

Per prima cosa, la fenice ha poteri di fuoco nella tradizione. Quando questi uccelli muoiono o sono sul punto di morte bruciano per poi rinascere di nuovo.

Il quirk della cremazione di Dabi caratterizzato dalle ceneri di fatto è affine all’epilogo del ciclo di vita della fenice. Aggiungiamo anche che il villain è già in un certo senso rinato.

Dopo la morte di Touya sul Sekoto Peak, il personaggio è rinato con il nome di Dabi.

Ora, i fan sono convinti che qualcosa sta per risvegliare il quirk della fenice di Dabi, dando così vita a un nuovo Todoroki, figlio del passato di Touya e Dabi.