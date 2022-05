My Hero Academia: guarda l’assistente di Horikoshi inchiostrare Mirko

Nel manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, My Hero Academia, molti sono i personaggi che hanno accompagnato le vicende del protagonista Izuku. Tra questi personaggi secondari rientra Mirko. Ricordiamo che non è una delle compagne di classe di Deku e non ha insegnato alla prossima generazione come All Might, Eraserhead e Present Mic. L’eroe coniglio però ha un ruolo fondamentale nell’arco finale di My Hero Academia.

Ora, uno dei più grandi fan di Mirko, che è anche un assistente di Kohei Horikoshi, ha condiviso un nuovo video dove si occupa dell’inchiostrazione del personaggio di cui stiamo parlando.

Mirko avrà un ruolo di primo piano nella sesta stagione dell’adattamento anime, che accompagnerà tutti gli appassionati al “War Arc”.

Kohei Horikoshi sta attualmente raccontando la storia dell’Arco Finale della sua leggendaria serie. Mirko collabora con Bakugo per aiutare a combattere One For All e il suo regime malvagio.

Considerando quanto sia popolare l’eroina, non sarebbe sicuramente una sorpresa vedere l’eroe svolgere un ruolo significativo nel porre fine alla furia distruttiva di All For One e dei suoi alleati.

Ora riportiamo di seguito il video dell’assistente di Horikoshi che inchiostra Mirko, pubblicato direttamente sulla propria pagina Twitter:

Il mangaka che ha realizzato numerose opere d’arte in passato non solo relative a Mirko ma anche a numerosi altri eroi nati dalla mente di Kohei Horikoshi.

Ricordiamo che la serie animata di My Hero Academia tornerà con una sesta stagione in autunno.

Il primo episodio debutterà durante l’Hero Fes, un evento dedicato alla storia di eroi e cattivi di Kohei Horikoshi.

Il manga invece si trova all’inizio dei suoi capitoli finali. Per gli appassionati sarà interessante vedere quante altre stagioni e lungometraggi ci saranno prima che si concluda la storia. Questo è un discorso sensato in quanto le parole del magaka rilasciate con la pubblicazione del capitolo 34 stanno prendendo forma. Kohei Horikoshi ha affermato di non sapere per quanto altro tempo ancora disegnerà My Hero Academia, questo significa che l’epilogo è vicino.