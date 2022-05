My Hero Academia: guarda come Horikoshi disegna Izuku Midoriya

Se siete degli appassionati sfegatati di My Hero Academia e non vi perdete proprio nulla allora dovete assolutamente vedere questo video che vede il maestro Kohei Horikoshi.

Infatti il mangaka di My Hero Academia in questo video mostra a tutti gli appassionati come disegna il protagonista, Izuku Midoriya.

Il protagonista ha da sempre sognato di proteggere i più bisognosi e di mantenere la pace nella società, tuttavia per farlo doveva diventare un eroe. Questo era da sempre il suo desiderio fin da bambino, e per aspirare a questa professione doveva essere dotato di un quirk.

Questo infatti è il requisito principe per poter avviare una carriera del genere e nonostante Izuku desiderava questo per lui, nasce senza quirk. Quindi non ha nessun potere e di conseguenza non può dare seguito al suo sogno.

Però per lui non tutto è perduto infatti incontra proprio il suo idolo, All Might che lo addestra, lo prepara e gli trasmette il suo potere.

Kohei Horikoshi ha mostrato come illustra Izuku Midoriya con un nuovo video speciale che si può vedere sopra.

Izuku ha subìto una serie di cambiamenti importanti nel corso della serie finora. È probabile che ne subirà ancora di più prima della fine del manga.

È molto diverso dall’Izuku che avevamo incontrato all’inizio della serie, quindi è sicuramente sorprendente rivedere questo primo design.

Il manga si sta concentrando sull’atto finale della serie con i suoi ultimi capitoli. Questo significa che la serie si sta avvicinando sempre di più ad una epilogo facendo fede alle parole di Horikoshi stesso.

Mentre per quanto riguarda l’anime, gli appassionati sono in attesa di guardare la sesta stagione della serie. Questa farà il suo debutto questo ottobre e farà parte del programma anime dell’autunno 2022.

La sesta stagione sarà disponibile su Crunchyroll sottotitolata in italiano e si tufferà nell’arco narrativo del Paranormal Liberation Front War arc che adatterà il manga.