My Hero Academia: Koichi potrebbe apparire nella serie principale

Di recente abbiamo riportato che la serie la serie spin-off di My Hero Academia, Vigilante: My Hero Academia Illegals, si concluderà questo mese con il prossimo capitolo.

Questa serie ha avuto molto successo e molti fan sostengono che non ha nulla da invidiare a quella di Horikoshi. Altri osano, dicendo che ha anche qualcosa in più.

Tuttavia il quesito principale che riporta al cuore del titolo di quest’articolo è: Koichi dovrebbe mostrarsi almeno una volta nella serie principale?

Sappiamo che le avventure di Koichi si svolgono anni prima degli eventi della serie principale. I fan hanno visto questo risultato nei cameo e nelle apparizioni di grandi nomi della serie originale come All Might, Endeavour e altri ancora.

Allora perché non dovrebbe funzionare il contrario?

My Hero Academia: Vigilantes ha accompagnato i lettori alla scoperta del passaggio di Koichi da vigilante a un vero eroe professionista alla fine della serie.

Inoltre i modi di fare del protagonista sono cambiati. Infatti il suo comportamento inizialmente disdicevole ora non fa più parte della sua nuova personalità maturata.

Adesso che è diventato un eroe a tutti gli effetti, porterebbe la serie spin-off davvero al punto di partenza. Così facendo Koichi potrebbe fare la sua comparsa nella serie di Horikoshi prima che la serie principale finisca. Ricordiamo infatti che il mangaka stesso nel volume 34 ha confessato che non sa fino a quando continuerà a disegnare gli eroi che conosciamo.

Al momento il manga si concentra in una violenta guerra tra eroi e villains. Koichi sarebbe di grande aiuto.

Lo spin-off di My Hero Academia ha introdotto un personaggio molto diverso da Izuku Midoriya. Koichi è nato con un quirk. Si trattava di un quirk che gli avrebbe permesso di essere un eroe completo. Invece, si ritrova a fare qualche lavoro secondario nel suo quartiere raccogliendo spazzatura e cose simili.

Alla fine viene coinvolto in combattimenti sempre più grandi e alla fine della serie è diventato l’eroe professionista a pieno titolo.

Ora che Koichi è diventato un eroe, ci si chiede quando apparirà nella serie principale. Vigilantes ha avuto collegamenti diretti con la serie principale, esplorando il passato di Aizawa. Quindi non si può dire che i collegamenti tra le due serie siano inesistenti.