Batman Day 2024: il 21 settembre lunga vita al Pipistrello!

Il 21 settembre 2024 si celebra in tutto il mondo il Batman Day, in occasione dell’85° anniversario della nascita del Cavaliere Oscuro.

Alcuni supereroi nascono. Altri vengono creati. La storia di Batman, fatta di determinazione e grinta, ha ispirato generazione dopo generazione. Batman, noto non per i suoi superpoteri ma per la sua intelligenza, abilità e competenza tecnica, è uno dei personaggi più iconici del mondo ed è riconosciuto in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione in fumetti, programmi televisivi, cartoni animati, film e altro ancora, universalmente amati sin dalla sua prima apparizione in Detective Comics #27 del 1939.

Il 21 settembre, i fan di tutto il mondo si riuniranno per il Batman Day 2024, celebrando il loro amore per il Cavaliere Oscuro della DC. Per commemorare questa tradizione annuale e celebrare uno dei personaggi più longevi della cultura popolare, DC e Warner Bros. Discovery hanno preparato un’incredibile scelta di contenuti e attività per rendere il Batman Day 2024 un’esperienza memorabile e divertente per i fan.

Dai giocattoli ai prodotti da collezione, dall’abbigliamento agli articoli per la casa, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha collaborato con i principali licenziatari di tutto il mondo per celebrare Batman. Le offerte includono anche esclusive di Warner Bros. Discovery per i fan di Batman, solo attraverso DC Shop e WB Shop UK. Nel DC Shop si possono trovare prodotti esclusivi di Batman, tra cui Batman: Caped Crusader, per ogni membro della Batman Family e della Rogues Gallery della DC.

Non si può poi pensare a Batman senza pensare al Bat-Segnale, una tradizione del Batman Day è quella di accendere vari Bat-Segnali in combinazione con le attività dei fan in tutto il mondo. Per celebrare il Cavaliere Oscuro della DC, il 21 settembre i Bat-Segnali si accenderanno a Rio de Janeiro, Guangzhou, Londra, San Paolo, Tokyo, Milano, Mumbai e altre città.

In Italia, oltre all’accensione del Bat-Segnale di Milano, in zona Navigli-Darsena, il Batman Day 2024 sarà celebrato in tante fumetterie che per l’occasione si fregeranno del titolo di Batman Day Point. In tali fumetterie, il cui elenco è consultabile sull’ultimo numero di Anteprima, si potrà trovare un gadget speciale: una toppa di Joker, protagonista del volume Joker: il mondo, l’antologia che porta il supercriminale DC più popolare in tour mondiale e che conterrà anche una specialissima storia frutto della collaborazione tra Enrico Brizzi (Jack Frusciante è uscito dal gruppo), Paolo Bacilieri (Venere Privata) e Vincenzo Filosa (Bob 84)! Joker: Strategia della Tensione vedrà il nemico di Batman in azione a Bologna in mezzo ai tumulti studenteschi del 1977, e sarà pubblicata, oltre che all’interno dell’antologia, anche in un’Artist Edition di grande formato.

Oltre a Joker: Il Mondo e Joker: La Strategia della Tensione, Tra le uscite a fumetti che celebreranno il Batman Day 2024 troveremo anche i cofanetti Batman: Una Brutta Giornata Collection e Batman: Wayne Family Adventures, oltre ad altri volumi speciali come Batman e Robin e Howard, Batman: La Città della Follia e Batman & Babbo Natale: Cavaliere Redentore, oltre al volume dedicato all’altro iconico criminale Il Pinguino: Dolore e Pregiudizio.

E proprio Pinguino sarà sotto i riflettori su Sky e Now TV: su Sky Atlantic venerdì 20 andrà infatti in onda la premiere della nuova serie The Penguin, spin-off del film The Batman in cui assisteremo all’ascesa criminale del personaggio interpretato da Colin Farrell. Inoltre verrà lanciata la nuova Collezione DC Superheroes su Sky Cinema Collection, on oltre 20 film dedicati ai supereroi DC di cui 7 di Batman (tutti disponibili anche on-demand e in streaming).

Inoltre Warner Bros. Discovery Italia ha organizzato un concorso nazionale che permetterà a un fortunato fan DC di vincere un’esperienza memorabile. Dall’1 al 30 settembre, infatti, si potrà provare a vincere ogni giorno una borsa sportiva brandizzata Batman e, ad estrazione finale, un viaggio ad Abu Dhabi per tutta la famiglia per visitare il WARNER BROS. WORLD YAS ISLAND, ABU DHABI. Il più grande parco indoor nell’area MENA (Middle East and North Africa) include un’area a tema Gotham City con emozionanti attrazioni e spettacoli di cui sono protagonisti l’eroe con il mantello ed alcuni dei suoi più celebri antagonisti.

Per partecipare basterà acquistare uno o più prodotti ispirati a Batman o agli altri supereroi DC – all’interno di qualsiasi categoria merceologica, dal giocattolo, all’abbigliamento passando per gli articoli per la scuola e per la casa – collegarsi al sito www.batman85.it e registrarsi al concorso caricando la foto della ricevuta d’acquisto del prodotto.