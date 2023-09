Aquaman e il Regno Perduto: in arrivo il trailer, ecco il primo teaser

È stato diffuso un breve teaser che anticipa il trailer di Acquaman e il Regno Perduto, il secondo film dedicato all’eroe acquatico della DC Comics in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 20 dicembre.

Dopo i disastrosi risultati al botteghino di The Flash e Blue Beetle (soprattutto il primo, in relazione al budget e a quanto è statoto speso per la promozione) c’era molta preoccupazione riguardo alla promozione di Aquaman e il Regno Perduto, l’ultimo film realizzato riguardo il DCEU prima dell’arrivo ai vertici di James Gunn, ma l’uscita di questo teaser ha fatto finalmente partire una campagna promozionale, a circa tre mesi dall’uscita in sala.

Nonostante questo teaser di 30 secondi serva principalmente ad annunciare l’uscita del vero trailer il 14 settembre, possiamo già notare alcune anticipazioni della storia di Aquaman e il Regno Perduto, che vede il ritorno di Jason Momoa nei panni del protagonista, Arthur Curry.

Don’t miss the full trailer this Thursday. #Aquaman and the Lost Kingdom – Only in theaters December 20. pic.twitter.com/byL0YTj4Ag — Aquaman Movie (@aquamanmovie) September 11, 2023

Si intravede il fratello cattivo del protagonista, Orm (Patrick Wilson), mentre lotta con una macchina tentacolare, e anche Atlanna, la madre di Arthur (Nicole Kidman), che partecipa all’azione.

Viene inoltre reintrodotto il cattivo Black Manta, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, che giura di “uccidere Aquaman e distruggere tutto ciò che gli è caro”. E non si tratta di una promessa vuota, visto che l’inquadratura successiva mostra Arthur con gli occhi spalancati mentre la sua casa d’infanzia sulla costa brucia. In un momento epico, Aquaman tenta di vendicarsi, colpendo Black Manta con il suo tridente incandescente.

Tra le assenze degne di nota del first look figurano Dolph Lundgren, Randall Park, Temuera Morrison e Amber Heard, che tornerà a vestire i panni di Mera,, anche se sicuramente almeno alcuni di loro compariranno nella versione più lunga che verrà presentata questa settimana. Al contrario, ci vengono mostrate un mucchio di creature marine dall’aspetto spaventoso, il che non sorprende visto che il regista James Wan, specialista dell’horror, è ancora una volta alla regia.