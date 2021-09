Aquaman 2 – Jason Momoa mostra il nuovo costume

Aquaman and The Lost Kingdom è il nuovo film DC dedicato al Re di Atlantide, la cui uscita è fissata al 16 Dicembre 2022.

Il protagonista del film Jason Momoa ha pubblicato su Instagram le foto che lo ritraggono nel nuovo costume, che possiamo guardare di seguito:

A proposito di Aquaman 2

Aquaman and The Lost Kingdom vede James Wan alla regia, il quale darà alle vicende un tocco horror:

Proprio come il primo film aveva un tocco della mia sensibilità per l’horror, per quanto riguarda la sequenza della Fossa, direi che ci saranno elementi horror anche nel sequel. Credo sia qualcosa che fa così parte di me che viene fuori naturalmente in questo tipo di film. E soprattutto un film come Aquaman, dove la storia si svolge in questi mondi sottomarini che possono essere molto spaventosi. Quindi, naturalmente, il mio amore per il genere horror si vede semplicemente nell’ agganciarmi alle possibilità che il film offre e dare loro un po’ della ‘mia salsa’ spaventosa.

Il cast include Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II e Pilou Asbaek.

I prossimi film DC

Tra i prossimi film basati sui personaggi dei fumetti DC Comics ricordiamo The Batman, The Flash, Aquaman 2, Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, Batgirl, Static Shock e Wonder Woman 3.

Non mancano le novità sul fronte seriale: su HBO Max andranno Gotham PD, spin-off di The Batman, e Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad.

HBO Max e Cartoon Network trasmetteranno le serie animate Batman: Caped Crusader e My Adventures With Superman.

Ricordiamo che durante l’evento globale digitale DC FanDome scopriremo ultime novità sui progetti DC in cantiere.

Colleziona il primo film in 4K Ultra HD + Blu-ray