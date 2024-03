Tra le uscite Planet Manga del 7 marzo 2024 troviamo un nuovo volume di Nyaight of the Living Cat, il manga incentrato sull’invasione zombie-felina con i superstiti che scappano da un universo in cui i gatti trasformano gli umani in mici di cui è stato da poco annunciato l’anime con un curiosissimo trailer. Inoltre tornano disponibili alcuni volumi di best-seller come Naruto e Berserk.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 7 marzo.

Le uscite Planet Manga del 7 marzo 2024

Nyaight of the Living Cat 4

Il gruppo composto da Kunagi, Kaoru e Arata è stato mandato in missione da Grandma in soccorso della famiglia Ward, dispersa in un centro commerciale. Nell’enorme struttura infestata dai gatti, un felino decisamente fuori dal comune si aggira sornione tra gli scaffali di una libreria…

Berserk Collection Serie Nera 23

Le avventure di Gatsu continuano!

Naruto 12

Naruto il mito 12

Ci attende il lunghissimo scontro fra Naruto e Neji, così come la gara d’astuzia nel duello fra Shikamaru e Temari!

Naruto 23

Naruto il mito 23

Duelli, duelli e ancora duelli! Ora tocca a Shikamaru e a Kiba, mentre Naruto continua il disperato inseguimento di Sasuke.