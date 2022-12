Nyaight of the Living Cat 1 - La dolcezza tenebrosa dei gatti

Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-12-07T14:00:57+01:00 Autori: Hawkaman, Mecha-roots Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,00 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 10/11/2022

Nyaight of the Living Cat è un’opera molto singolare, e nonostante sia un enorme citazione al genere horror e fantascientifico, cammina comunque con le sue gambe, mostrando spunti interessanti e personaggi sfaccettati e articolati come si deve, capaci di ottenere un buon sviluppo nel corso della narrazione.

Planet Manga ci delizia con questa nuova uscita e insieme a Rooster Fighter forse è una delle storie più bizzarre del momento pubblicate dalla casa editrice. Il mix fonde l’horror alla commedia grottesca, innescando delle catene continue di doppi sensi legati alla dolcezza e la noncuranza dei gatti di fronte all’essere umano.

Infatti fin dalle prime pagine abbiamo questa “Gattastrofe” scagliata sul mondo, dove appunto un virus sta trasformando tutti gli essere umani in gatti, ribaltando la natura domestica dei felini donandogli un volto anarchico e distruttivo, nonché dolce ovviamente.

Nyaight of the Living Cat, un’eterna citazione all’horror fantascientifico cult

Come accennato i doppi sensi sulla natura seriosa, opportunista ed egoistica dei gatti sono al centro di questo manga, mentre scritture, disegni e caratterizzazione dei personaggi pongono il lettore in un vero scenario horror, che fa il verso da come potete capire alla “Notte dei Morti Viventi” di Romero, “Zombie” e davvero molti altri.

Se siete appassionati del genere horror/splatter fantascientifico, come può essere Predator o Alien ad esempio, di certo coglierete tutti i riferimenti fatti dagli autori della storia, che non solo citano le pellicole cult all’interno della racconto, ma adattano le tavole e disegnano alcuni dei personaggi come gli attori delle pellicole prese in esame.

Per non donare troppi spoiler ma allo stesso tempo farvi capire il livello di mania e ossessione da parte di Hawkaman e Mecha-roots, citiamo una vignetta molto esplicita per quanto riguarda una citazione in questione, che in questo caso diventa un vero e proprio tributo ad Alien.

Durante una fuga dai gatti i nostri eroi escogitano un metodo per sfuggire ma esso risulta troppo debole e poco efficace e per questo si ritrovano nei guai.

Proprio in una di queste vignette troviamo il tributo all’iconica scena di Alien dove il primo piano della creatura “alita” in faccia a Ellen Ripley in uno dei quadri più potenti e potenti della storia del cinema. Questo conferma una buona cultura da parte degli autori, confermando così anche uno sviluppo interessante della storia.

La dolcezza tenebrosa dei gatti (RECENSIONE)

Nyaight of the Living Cat si pone principalmente come obiettivo di divertire il lettore, ma allo stesso tempo usa una metafora interessante per quanto riguarda lo sviluppo della controparte horror, dato che al centro della narrazione abbiamo appunto questo dominio dei gatti su tutto il mondo, successivamente alla mutazione umana tramite un virus verso questa specie felina.

Le basi sono sicuramente interessanti e anche le tematiche molto profonde, anche se in questo primo numero sono ancora abbozzate ovviamente, ma le premesse sono davvero buone, anche se ovviamente non ci troviamo di fronte a un capolavoro, sicuramente abbiamo davanti una storia diversa dal solito, una storia capace di azzardare e cercare di veicolare dei messaggi con una forza narrativa diversa dai predecessori, distaccandosi dalla maggior parte delle storie recenti in campo seinen.