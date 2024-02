Le apocalissi zombie hanno invaso gli anime come formiche su un barattolo di miele, ma c’è una nuova minaccia pelosa che fa strada: Night of The Living Cat. Il manga originale ha creato una situazione più strana della solita fine del mondo, con i superstiti che scappano da un universo in cui i gatti trasformano gli umani in mici. Basandosi sulla popolarità del manga, è stato annunciato un adattamento anime, e il franchise ha rilasciato un trailer nuovo di zecca per preparare i fan alla serata dei felini letali.

Night of the Living Cat ha debuttato come manga nel 2020, continuando a sfornare capitoli grazie al genio creativo noto solo come “Hawkman”. Considerando la premessa, non è una sorpresa che la serie sia classificata come “horror comedy”. Anche se la prospettiva di essere trasformati in gatti potrebbe sembrare una vera sciagura per i sopravvissuti della storia, osservare gli eventi come lettori regala sicuramente momenti comici.

Night of the Living Cat: l’anime annunciato con un trailer

Annuncio dell’anime di Night of The Living Cat Night of The Living Cat ha pubblicato un nuovo trailer non solo per annunciare l’arrivo dell’adattamento anime, ma anche per svelare la data di uscita. La serie anime sarà lanciata il prossimo anno nel 2025, anche se il franchise non ha ancora svelato quale studio anime sarà il principale artefice dell’apocalisse felina. In Italia è stato pubblicato anche dalla Planet Manga se vi interessa la versione originale della storia.

Come accennato in precedenza, le storie sugli zombie non sono una novità nel mondo degli anime. Gli zombie hanno trovato successo nel medium con franchise come Zom 100: Bucket List of The Dead, Kabaneri of The Iron Fortress e Undead Unluck, e sembra che Night of The Living Cat voglia unirsi al carrozzone con un tocco di pazzia tutto felino.

