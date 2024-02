One Piece: il ritorno inaspettato di una ciurma sconvolge l’arco di Egghead

L’arco di Egghead di One Piece sta per raggiungere una fase sconvolgente che provocherà caos. E questo è quello che anticipa chiaramente il capitolo 1106 del manga, poiché nelle ultime pagine è Eiichiro Oda ha riportato in scena una ciurma a lungo dimenticata che non si vedeva in azione da molto tempo. One Piece ha alzato decisamente il livello dell’Arco di Egghead poiché Saturn ha lanciato un Buster Call per spazzare via completamente l’isola e l’intero laboratorio futuristico di Vegapunk. Le cose hanno preso una piega piuttosto scomoda e pericolosa per Rufy e i Cappelli di Paglia quando i Pacifisti hanno iniziato ad attaccare. E Rufy sembrava ancora indebolito e quindi non al meglio delle forze per scendere nuovamente in campo.

Ma alla fine del capitolo 1005, quindi quello precedente, si anticipava che una ciurma di pirati era in viaggio verso l’isola dopo aver combattuto le forze della Marina. E ora One Piece ha rivelato che questa ciurma è ufficialmente approdata. Mentre i fan avevano avanzato subito alcune teorie su chi potesse essere questo misterioso equipaggio, la fine del capitolo 1106 ha rivelato che in realtà si trattava di Dori e Brogy, scomparsi da tempo. I due giganti infatti non si vedevano nella serie da quando Rufy e i Cappelli di Paglia li avevano incontrati durante le loro avventure nella saga dell’East Blue.

Il capitolo 1106 di One Piece inizia a invertire la situazione sulle sorti che sembrava incombere su Jewelry Bonney, Rufy e i Cappelli di Paglia come mostrato nel capitolo precedente. Tuttavia le cose cambiano quando Rufy trova del cibo, e tornando in forze riesce ad attivare il Gear Fifth. In questo modo aiuta a cambiare le sorti contro la Marina inizialmente in vantaggio. Le cose migliorano ancora di più quando un’enorme nave pirata raggiunge il lato nord-orientale dell’isola. E la Marina inizia a chiedersi se potrebbe trattarsi dell’equipaggio caduto a pezzi più di 100 anni fa.

Ma presto si scopre che si tratta dei giganti Dori e Brogy che annunciano di essere lì per aiutare i Cappelli di Paglia. Ora si rivolgono a Rufy evidenziando che si tratta di colui che è diventato il Dio del Sole. Questa è una svolta importante degli eventi del manga e dell’arco di Egghead. Si diceva che la gigantesca isola di Elbaf sarebbe stata la prossima isola dopo Egghead, e ora Rufy e gli altri hanno un collegamento diretto con essa. Dopo aver interagito con loro per la prima volta a Little Garden, ora sono pronti a riunirsi.

