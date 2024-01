One Piece: un nuovo Buster Call sta per manifestarsi nel manga

One Piece è uno dei manga shonen più longevi di sempre. Infatti Eiichiro Oda ha debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha ormai da oltre 20 anni e comunque One Piece ha ancora tanto da raccontare e lo sta dimostrando con la saga finale attualmente in corso. Eiichiro Oda potrebbe riempire interi libri con tutto quello che raccontato in One Piece e il capitolo 1104 del manga sta per aggiungere uno degli eventi più memorabili di sempre. Infatti gli eventi sull’isola di Egghead stanno diventando roventi, visto che non solo l’ammiraglio Kizaru e una fotta enorme della Marina al suo seguito, ma anche Saturn si trova sull’isola. Tutto è iniziato per catturare Vegapunk ed eliminarlo, ma il capitolo 1014 anticipa che i fan vedranno un altro Buster Call in scena.

La forma definitiva di attacco in possesso della Marina è pronta a mostrarsi. Questa settimana, il capitolo più recente del manga si è concluso con un ordine definitivo piuttosto spaventoso. La prima parte del capitolo ha visto un colpo di scena incredibile, con Kuma che non solo agisce di sua spontanea volontà, ma colpisce duramente Saturn in faccia. E i momenti finali del capitolo vedono l’ordine ufficiale del Buster Call sull’isola di Egghead Island. Il governo mondiale è determinato a portarlo a termine.

E sicuramente un Buster Call è relativamente raro da vedere. Per quanto ne sappiamo, questa soluzione apocalittica è stata utilizzata poche volte nella serie. Ben prima che Enies Lobby fosse invasa, il Buster Call si è visto su Ohara, isola nativa di Robin completamente cancellata. La ragione che ha portato Ohara alla cancellazione totale erano gli studi da parte degli scienziati sul il Secolo del Grande Vuoto e dei Poneglyphs. Anni dopo, lo stesso destino a avuto Enies Lobby.

E adesso pare che Egghead sia la prossima sulla lista nera del governo. Saturn ha dato il via al Buster Call per distruggere molte “persone scomode”. Da Rufy a Vegapunk e Kuma, il governo mondiale vuole che tre delle sue più grandi minacce vengano eliminate. Quindi la ciurma di Cappello di Paglia proverà in tutti i modi a fuggire dall’isola.

