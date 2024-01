Monsters: il messaggio di Oda in vista del debutto dell’anime dello spin-off

Eiichiro Oda è uno dei mangaka più famosi di sempre e chiaramente One Piece è la sua opera di maggior successo mai vista negli ultimi. Ma prima di One Piece, il mangaka ha pubblicato Wanted!, ossia una raccolta di manga autoconclusivi e tra questi vi era anche lo spin-off intitolato Monsters. Pubblicato nel 1994, Monsters precede One Piece e quest’anno il viaggio di Ryuma debutterà per la prima volta su Netflix.

Al momento il mangaka è impegnato a narrare il lungo viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia da oltre vent’anni. Ma durante la sua blasonata carriera ha dimostrato di poter prendere parte ad altri impegni senza perdere di vista il suo obiettivo. Infatti l’anno scorso ha debuttato la prima stagione del live-action su Netflix. E tra qualche giorno sempre su Netflix Monsters sarà disponibile sul servizio di streaming. Il 21 gennaio quindi l’adattamento anime dello spin-off sarà disponibile e Oda ha dimostrato di essere probabilmente elettrizzato dei fan.

Pubblicato nel 1994, Monsters precede l’inizio del viaggio di Rufy e dei suoi compagni. Anche se non ha nulla a che fare direttamente con Cappello di Paglia, Monsters è in qualche modo legato a One Piece. Infatti segue la storia del leggendario samurai Ryuma che combatteva i draghi. Ironicamente, Ryuma sarebbe apparso in One Piece durante l’arco di Thriller Bark, anche se certamente non assomigliava a quello che vedremo su Netflix.

Oda ha recentemente colto l’occasione per condividere i suoi pensieri sulla storia che ha preceduto i Cappelli di Paglia. E le esatte parole del mangaka sono le seguenti: “Non posso credere che “Monsters”, il manga one-shot che ho disegnato in gioventù, riceverà un adattamento animato! QUESTA È LA VITA!”.

Potrebbe essere la prima volta per molti fan di Oda, sentire parlare di Monsters. Ma Netflix ha rilasciato una descrizione ufficiale di questo spin-off sottolineando che Monsters riporterà tutti indietro nel tempo, per raccontare la storia del samurai Ryuma. E durante il suo tempo, il corno di drago dotato di poteri magici viene rubato e il samurai si ritrova coinvolto alle catastrofiche conseguenze, ossia l’apparizione di un drago in città.

Fonte – Comicbook