One Piece: prime anticipazioni del capitolo 1104 del manga

Il manga di One Piece prosegue il suo percorso nella sua saga finale. Questa sancirà la conclusione del lungo viaggio di Monley D. Rufy e della sua ciurma dopo oltre 20 anni dal suo debutto. Per essere più precisi, la serializzazione del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda è cominciata nel 1997 e da allora ha sempre dominato Weekly Shonen Jump. E con la saga finale attualmente in corso, è facile capire quanto la costante attenzione che i fan rivolgono al manga aiuti One Piece ad occupare le posizioni più alte.

I capitoli più recenti di One Piece si sono rivelati mozzafiato, soprattutto perché il ritmo della narrazione è molto frenetico. Oda è passato da un personaggio all’altro senza dare tempo ai lettori di metabolizzare quanto accaduto. Ma da diversi capitoli il focus principale è Kuma. Nessuno si poteva immaginare certamente quest’importanza per questo personaggio, ma è molto più di un personaggio secondario o di supporto. Tutti i fan lo hanno conosciuto come un dipendente del Governo Mondiale, ma Oda ha chiarito che non aveva scelta. Infatti si tratta di un personaggio che ha sofferto fin da bambino e vissuto come schiavo dei Draghi Celesti solo avere il sangue dei Bucanieri nelle sue vene.

Successivamente riesce a fuggire da questa vita e ottiene i poteri del Frutto del Diavolo Pad Pad. Dopo aver conosciuto Jinny, i due si separano ma il destino li riunisce tramite una bambina molto piccola, Bonney. Parliamo di uno dei pirati della Peggiore delle Generazioni, che ha un rapporto fortissimo con Kuma, come se fossero padre e figlia. E questo è quello che ha dimostrato Oda con il capitolo 1103, che ha visto un colpo di scena clamoroso. Proprio quando Bonney era in pericolo per via di Saturn, Kuma interviene, la salva e prepara un pugno pieno di vendetta indirizzato all’Astro di Saggezza.

Come si può vedere dal contenuto, il capitolo 1104 di One Piece si intitolerà “Grazie Papà” e vedrà ancora una volta Kuma al centro degli eventi. L’ex membro della Flotta dei Sette infatti, colpisce in pieno Saturn, danneggiandolo seriamente. Infatti perde un arto e questo permette a Kizaru e a tutti i pirati di Cappello di Paglia immobilizzati dal potere di Saturn di tornare a muoversi. Ora tutto si prepara a diventare più incandescente in quanto la distruzione di Egghead è vicina.