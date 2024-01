One Piece: l’animatore parla del ritorno controverso di Bonney nell’anime

One Piece è tornato sul piccolo schermo anche per questo 2024 e ha grandi progetti. Infatti la serie shonen più amata di sempre è pronta ad esplorare un nuovo arco narrativo che è in corso nel manga. Stiamo chiaramente parlando dell’arco dell’isola di Egghead. E con il suo debutto non solo su Crunchyroll ma anche su Netflix, l’anime di One Piece ha suscitato un dibattito che vede come argomento principale Bonney. Il ritorno di questo pirata ha acceso il dibattito e un animatore di One Piece sta facendo chiarezza sulle critiche di questo episodio.

Il tutto è venuto alla luce sui social media dopo che KDA_Artist ha pubblicato quello che sarebbe accaduto dopo il ritorno di Bonney. Scrivendo ai fan, l’animatore ha detto che spera che i fan abbiano apprezzato le scene di Bonney dato che l’eroina ha avuto un ruolo importante nell’episodio di questa settimana. La controversa accoglienza del ritorno ha trasformato questo post in accuse verso KDA_Artist e il team di One Piece di sessualizzare Bonney.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Apparently, the key animator of the Bonney scenes was getting harassed for "sexualizing Bonney" and this is his response 😭 pic.twitter.com/ZaYMDrmaYy — Wisaker 🇪🇬🇵🇸 {finals} (@CEOofCarole) January 14, 2024

Non c’è voluto molto prima che l’artista in questione dicesse la sua su un’accusa del genere. Si è espresso in maniera anche ironica, dicendo “mi dispiace aver disegnato Jinbei a torso nudo.” Finora, Toei Animation non si è espressa sul dibattito partito sui vari canali social che si sono soffermati sulla sessualizzazione di Bonney. I fan non dovrebbero aspettarsi un simile confronto e, se hanno problemi con il design del personaggio, dovrebbero discuterne con Eiichiro Oda. Dopotutto, il mangaka di One Piece ha originato il design di Bonney nel manga. Quindi il team dell’anime sta semplicemente adattando il materiale originale come al solito.

È normale chiedersi perché il design curvy di Bonney sia sotto accusa. Dopotutto, la maggior parte delle eroine di One Piece generano il cosiddetto fan service, ma solo se sono adulte. Infatti i minorenni sono tenuti fuori da questa equazione e i fan sono consapevoli dei poteri di Bonney oltre che della sua età.

Il personaggio potrebbe sembrare una ventenne, ma Bonney è in realtà una ragazzina di 12 anni. È grazie al frutto del diavolo riesce a manipolare l’età.

Fonte – Comicbook