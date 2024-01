Tra le uscite J-POP Manga del 17 gennaio 2024 troviamo il primo volume de La Luna e l’Acciaio di Daruma Matsuura, l’autrice dell’originale thriller dramamtico Kasane. Cosa può esserci di peggio per un samurai del non poter maneggiare la katana?

Kounosuke Ryuudo è un samurai molto sfortunato, al contatto con il suo tocco l’acciaio si deforma e rovina orribilmente. Un potere straordinario che però rappresenta una terribile maledizione per il povero guerriero. Ma l’incontro con una donna misteriosa che gli si offre in moglie potrebbe cambiare completamente la sua vita…

Continuano Atom The Beginning 17, Black Joke 11, Call of the Night 12, Cara Sacchan 4 e il terzo volume della Deluxe Collection Edition di Tokyo Ghoul.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 17 gennaio 2024.

Le uscite J-POP Manga del 17 gennaio 2024

La Luna e l’Acciaio 1

di Daruma Matsuura

6,90€

Questa storia è ambientata in era Tenpo (1830-1844).

Konosuke Ryudo è un samurai di basso rango senza alcuna prospettiva per il futuro. I suoi genitori speravano che diventasse un nobile guerriero ma, a causa di una misteriosa maledizione, per lui è impossibile impugnare qualsiasi tipo di spada…

Atom the Beginning 17

di Osamu Tezuka, Masami Yuki e Tetsuro Kasahara

6,90€

Questa è la storia che porta alla nascita del robot eterno “Tetsuwan Atom” per mano del pofessor Tenma e del professor Ochanomizu che, durante la loro gioventù, si sono dedicati completamente allo sviluppo dei robot.

Black Joke 11

di Masayuki Taguchi e Rintaro Koike

5,90€

Il nemico è uno Stato colossale: l’America! Tuttavia, il fuorilegge Runover, il selvaggio Kodama, l’assassina Akari e lo stratega Kiyoshi si sono lanciati in questa battaglia a dir poco folle, senza preoccuparsi per la propria vita! Come andrà a finire?!

Call of the Night 12

di Kotoyama

6,50€

Per fare pace con Mahiru, Ko e i suoi amici continuano a indagare su di lui e Kiku, finché la detective non trova qualcosa di strano fra le mura della casa di Mahiru… In quel momento, un tizio misterioso compare di fronte ai nostri eroi! Qual è l’identità di quest’uomo che assale all’improvviso Ko e Nazuna?!

Cara Sacchan 4

di Iori Asaga

6,90€

Kyosuke Katagiri si trasferisce a Tokyo dallo Hokkaido per frequentare l’università. Lui e la sua ragazza, Sachi Osanai, rimasta nella loro città d’origine, si frequentano da quattro anni. Solo che Kyosuke è sempre più attratto dalla sua vicina di casa, una donna sposata di nome Shino Kunikida, è supererà il limite… Questa storia d’amore travolgente porterà alla felicità o alla rovina?

Tokyo Ghoul 3 – Deluxe Collection Edition

di Sui Ishida

16,00€

I Ghoul vivono tra noi! All’apparenza identici alle persone, si distinguono da queste, in realtà, per un tratto agghiacciante: la loro brama di carne umana. Sullo sfondo di una Tokyo territorio di caccia di queste creature, lo studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un Ghoul, ma a un costo che potrebbe fargli rimpiangere di avercela fatta: è infatti ora diventato il primo ibrido tra umano e Ghoul. Intrappolato tra due mondi, incapace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, a padroneggiare i suoi poteri e… a sopravvivere alle guerre per il territorio e agli sconvolgimenti che lo attendono nella società dei Ghoul!

RISTAMPE

Rent a girlfriend 1

Call of the Night 1, 3

Dungeon Food 3, 4, 8, 9

USCITE DIGITALI

Call of the Night 12

Komi can’t communicate 23 e 24

Alice in Borderland 7

I quattro fratelli Yuzuki 03