Tra le uscite manga Star Comics del 16 gennaio 2024 troviamo un nuovo volume di Heavenly Delusion, il manga da cui è stato tratto l’anime rivelazione del 2023, così come di altri successi come Vita da Slime e Ranking of Kings.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 16 gennaio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 16 gennaio 2024

A COUPLE OF CUCKOOS n. 7

FAN n.291

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Sulla strada del ritorno dall’emozionante vacanza al mare, Nagi decide di fermarsi a dormire in un ryokan con Hiro. Quella notte, tra la ragazza in yukata e un improvviso aumento della frequenza cardiaca, i due si ritrovano di colpo più vicini! Come se non bastasse, Hiro scappa di casa e si presenta da Erika… Per Nagi inizia una convivenza fin troppo animata con le nostre tre eroine!

CLAYMORE NEW EDITION n. 14

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Clarice e Miata hanno ricevuto l’ordine di eliminare Galatea, che ha disertato l’organizzazione. Miata è come una bambina piccola, ma possiede una forza terrificante e Clarice ne è terrorizzata… Dopo aver viaggiato a lungo, le due approdano in una città, ma lì succederà qualcosa d’inaspettato!

GIGANTIS n. 4

POINT BREAK n.280

di Kenichi Tachibana,Takayuki Yamamoto,Yoichi Komori

€ 6,50

IL NUOVO MANGA ILLUSTRATO DAL DISEGNATORE DI TERRA FORMARS!

Gen sale su una nave insieme alle forze di autodifesa, ma è preoccupato di non riuscire a controllare la sua potenza da “gigantis”. Nel frattempo, le IAS minacciano l’isola e Kusagae interviene per mettere in salvo gli abitanti, ma davanti a lui si palesa il comandante Okita, un suo ex compagno d’armi. Inizia lo scontro mortale contro le IAS! Il genere umano riuscirà ad annientare quei mostri e ottenere la vittoria?!

HEAVENLY DELUSION n. 9

ZERO n.272

di Masakazu Ishiguro

€ 7,50

UNA SORPRENDENTE ODISSEA FRA “PARADISI” ARTIFICIALI E PAESAGGI APOCALITTICI

Nel corso del loro viaggio, Maru e Kiruko arrivano alla sede di Nara dell’Istituto Scolastico Takahara, ed è qui che vengono scoperti da Takezuka, sulle loro tracce per conto del Ministero della Ricostruzione… Altrove, in un Giappone ormai al collasso, Taka e Michika si rincontrano e si promettono di abbattere assieme il gigantesco hiruko di cui Michika avverte la presenza. Mentre le strade dei vari personaggi convergono su Nara, i due mondi iniziano a sovrapporsi!

RANKING OF KINGS n. 5

WONDER n.134

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Bojji, che ha ottenuto una nuova arma e ha compiuto dei rapidissimi progressi, decide di salutare Despa e tornare a casa. Intanto Miranjo raduna dei soldati e progetta l’assassinio di Hiling… Il nostro principino sarà in grado di salvare il regno e sua madre?!

SCUM’S WISH n. 8

KAPPA EXTRA n.295

di Mengo Yokoyari

€ 6,50

Il filo rosso del destino che lega Hanabi, Mugi, Akane, Narumi, Sanae e Moka d’un tratto si spezza, poi si annoda, infine si scioglie e inizia a tessere nuovi legami. Nonostante la loro goffaggine e al di là dei propri amori distorti, i nostri protagonisti alla fine riusciranno a trovare ciò che desiderano davvero?!

THE KING’S BEAST n. 4

EXPRESS n.281

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Rangetsu è ormai diventata il “servo-bestia” di Tenyo e comincia a sospettare che dietro l’assassinio del fratellino ci sia Kogai, il terzo principe… Ma a quanto pare il vero bersaglio di Kogai è proprio Tenyo!

VITA DA SLIME n. 22

WONDER n.135

di Fuse,Mitz Vah,Taiki Kawakami

€ 5,90

L’ISEKAI PIÙ AMATO E “GELATINOSO” DEL GIAPPONE!

Hinata è caduta vittima dell’attacco delle “Sette Luci”. Né la full potion né la magia curativa sembrano avere effetto su di lei e la fiamma della sua vita si sta per spegnere. Mentre Limur cerca di proteggerla e allo stesso tempo di chiudere i conti con le “Sette Luci”, ecco che proprio in quel momento fa la sua improvvisa comparsa il Re Demone Luminus! Ma qual è il suo obiettivo?! E quale sarà il destino di Hinata?!

YURI IS MY JOB! n. 7

QUEER n.80

€ 6,90

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Hime e Mitsuki si sono aperte l’una con l’altra, rivelandosi ciò che tenevano nascosto ognuna nel proprio cuore. A questo punto sembra che il rapporto tra le due ragazze sia diventato più profondo ma, quando arriva il momento di salutarsi, Mitsuki confessa a Hime di essere innamorata di lei e la bacia, distruggendo quello che avevano appena costruito. Hime si reca quindi a lavoro annunciando di voler lasciare il Liebe…