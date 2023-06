Heavenly Delusion è stato un vero successo in Giappone, anche se tale prima stagione è passata inosservata, nonostante come accennato ha avuto un alto grado di ammirazione da parte del pubblico, che così come descritto anche da noi è stato considerato come il nuovo Attack on Titan.

Proprio per questo la serie tratta dal manga scritto e disegnato da Masakazu Ishiguro e pubblicata sulla rivista Afternoon di Kodansha (pubblicato in Italia da Star Comics), non deve essere abbandonata nel dimenticatoio, vista la sua qualità senza dubbio elevata che potrebbe donare al pubblico un nuovo prodotto da seguire e amare.

Il 24 giugno andrà in onda l’ultimo episodio della prima stagione, come accennato ancora troppo poco conosciuta dal pubblico, anche se alla fine ha avuto delle ottime recensioni da chiunque abbia visto il prodotto. Ora, ci sarà una seconda stagione? Non lo sappiamo ancora, ma un leak dona al pubblico una risposta positiva.

Come leggiamo su @oecuf0 la nuova stagione sarebbe stata confermata solo che al momento non è stata ancora annunciata ufficialmente, anche se la fuga di notizie dovrebbe essere forte e concreta.

Sul post in questione leggiamo: “L’ANIME TV “Tengoku Daimakyou (Heavenly Delusion / A Journey beyond Heaven) 天国大魔境” avrà una seconda stagione!”. Così come leggiamo anche su Anime Senpai.

Heavenly Delusion avrà una seconda stagione?

Con i 12 episodi disponibili e pubblicati, Heavenly Delusion ha adattato i primi 32 capitoli del manga. Quest’ultimo ha attualmente una serialità di oltre 50 capitoli e al momento è ancora in serializzazione.

L’anime ha adattato i primi due archi principali del manga: l’arco dell’Accademia Takahara, che dura dai capitoli 1-12 del manga, e l’arco dell’Esterno, che dura dai capitoli 13-32. La prima stagione dell’anime si concluderà con l’Arco Esterno.

C’è ancora molto da raccontare ovviamente e anche se il manga è abbastanza lento intanto che la seconda stagione si sviluppa il tutto sarà sempre più “semplice” per lo studio di animazione.

Anime Senpai – Fonte Twitter