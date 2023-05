Heavenly Delusion: perché potrebbe essere il nuovo “Attack on Titan”? Partiamo subito col dire che non stiamo parlando di un paragone riguardante la qualità, anche perché la serie anime è appena cominciata e tantissimi fattori non possono ancora essere presi in considerazione.

Allo stesso tempo sono presenti numerosi elementi che richiamano fortemente l’opera di Hajime Isayama e questo paragone viene fatto anche con l’influenza futura che potrebbe avere Heavenly Delusion appunto, sul grande pubblico così come avvenuto con AoT.

Inizialmente la storia era apprezzata solamente dagli appassionati e passo dopo passo, anche con la distribuzione sulle varie piattaforme in streaming Attack on Titan è diventato un vero fenomeno, ponendo insieme a tanti altri prodotti un nuovo punto di partenza per il medium: Heavenly Delusion potrebbe fare lo stesso?

Heavenly Delusion – Trama, uscita e serializzazione

Heavenly Delusion è un manga scritto e disegnato da Masakazu Ishiguro, serializzato sulla rivista Monthly Afternoon di Kōdansha dal 25 gennaio 2018. Un adattamento anime, prodotto da Production I.G, ha iniziato ad essere trasmesso dal 1º aprile 2023.

Al momento la storia non è ancora conclusa e conta 8 tankobon in Giappone e 7 in Italia, editi dalla Star Comics. La storia mette al centro Maru e Kiruko, due ragazzi che si muovono in un mondo devastato, dove vagano anche delle creature abbastanza inquietanti (questi due elementi si accostano inevitabilmente a AoT ndr).

Oltre il mondo devastato esistono anche delle strutture isolate completamente dal mondo, dove i bambini all’interno non sono minimamente a conoscenza della vita esterna. Un giorno Tokio riceve una lettera ambigua, che la invita a far visita al mondo fuori dalle mura (anche qui il riferimento è chiaro ndr).

Mimihime un’altra ragazza della struttura che ha una visione abbastanza chiara, sconvolgendo e aggiungendo tasselli a un futuro caotico, dove al centro è presente la ricerca di un posto chiamato “paradiso”. La celebre Isola di “Paradise” presente anche in Attack on Titan.

Un futuro radioso per questo anime/manga?

Vogliate scusare tutte le ripetizioni/citazioni riguardanti l’opera d’Isayama, ma questo era solamente per chiarire il come Masakazu Ishiguro abbia tratto la sua storia dal celebre fenomeno anime, che nel 2023 vedrà anche la sua conclusione (sempre parlando della trasposizione animata ndr).

L’atmosfera e l’impostazione generale della storia è davvero promettente e senza ombra di dubbio se l’anime arriverà su una delle piattaforme streaming più note del momento, sicuro avrà un successo incredibile, considerando gli elementi presenti all’interno di esso.

Al momento potete guardare l’anime in questione in esclusiva Disney+, dove in versione sottotitolata è stato distribuito sulla piattaforma durante il mese di aprile: il successo è sicuramente dietro l’angolo, anche se potrebbe volerci ancora del tempo prima che arrivi al grande pubblico (magari con l’approdo anche su altre piattaforme ndr).

I misteri, gli intrighi, le creature inquietanti e i vari esperimenti sugli umani all’interno di questo mondo post-apocalittico, potrebbero essere la chiave di volta per donare a quest’opera il giusto riconoscimento, in un medium come quello degli anime sempre in continuo mutamento, anche se spesso stabile.

I successi portano ad altri successi e spesso si inciampa nel rischio di “scopiazzare” senza regalare agli appassionati qualcosa di veramente nuovo.

Inizialmente è anche giusto seguire delle basi (proprio come fatto da Isayama all’interno della sua opera ndr), ma poi il segreto di un vero successo degno di questo nome deriva proprio dalla spesso citata “camminata sulle proprie gambe” permettendo alla storia di decollare in un mare di novità.

Nessuno ormai inventa nulla in questo medium anche se il segreto più grande oltre quello descritto riguarda il modo di raccontare, di immergere il lettore/spettatore in una vicenda incredibile, riuscendo a farlo empatizzare anche con tutti i personaggi e le vicende messe in atto: così come Attack on Titan questa è una caratteristica posseduta anche da Heavenly Delusion.

