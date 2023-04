Heavenly Delusion fa parte del nuovo palinsesto primaverile degli anime 2023, e fin da subito si è posto come uno dei degni successori di Attack on Titan, come ben sapete molto vicino alla conclusione prevista sempre per quest’anno, dopo l’uscita il 3 marzo della prima parte del finale.

Uno dei fattori superficiali per questa definizione, sono le creature presenti in Heavenly Delusion, molto simili a quelle immaginate da Hajime Isayama, il papà di Attack on Titan. Come quasi tutti gli anime, anche quest’ultimo è tratto da un manga del 2018, dove al centro mette Maru e Kiruko.

I due sono dei vagabondi in un mondo distrutto da una singolare apocalisse, proprio come vediamo nella storia a cui abbiamo paragonato questo anime. Oltre le creature, la serie si accosta ad AoT anche per le atmosfere disturbanti e misteriose, oltre che per la trama fitta e colma di domande a cui forse un giorno si potrà avere risposta.

Quindi così come riporta Comic Book questo paragone con una delle serie più importanti degli ultimi 10 anni non è solo per il suo valore estetico, ma per quello totale della storia, che per trama, avvenimenti e mistero si pone come uno dei degni successori dell’anime con protagonista Eren e i Giganti.

Heavenly Delusion potrebbe essere il nuovo Attack on Titan?

Grazie a Production I.G. Abbiamo avuto un primo episodio energico e cupo allo stesso tempo, capace di far interessare il pubblico alla vita dei protagonisti, due figure molto misteriose e carismatiche allo stesso tempo.

Una buona storia vince sempre quando di mezzo esiste empatia tra personaggi e spettatore, questo è stato uno dei segreti anche di Attack on Titan. Quando al pubblico non interessa minimamente quello che dicono o che affrontano i personaggi, la storia non ha mordente e spesso determinati prodotti vengono cancellati o semplicemente non visti.

Voi avete avuto modo di leggere il manga? Se sì, cosa ne pensate di questo accostamento con una delle serie più importante degli ultimi 10 anni? Rammentiamo anche che in Italia il manga è stato pubblicato dalla Star Comics.

Fonte Comic Book