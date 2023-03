Attack on Titan: l’anime compie 10 anni, come festeggerà?

Attack on Titan ha ormai raggiunto un traguardo molto importante per quanto riguarda la sua controparte anime, e proprio per questo la produzione in questione vuole festeggiare questi dieci anni di pura notorietà sempre in crescita.

Come ben sappiamo quasi sicuramente il 2023 segnerà anche la fine della serie, e proprio per questo non esiste un motivo per non festeggiare tale evento, che ha segnato per sempre l’industria degli anime e il modo di raccontare un’opera moderna: nel bene o nel male AoT è stato importante per i medium manga e anime, quindi è giusto onorare tale servizio.

Senza manco dirlo Attack on Titan è salito sul palco dell’AnimeJapan 2023 lo scorso fine settimana per annunciare che ci sono alcuni piani in atto per il 10° anniversario dell’anime volto a commemorare questo prodotto che ha innalzato e mostrato al pubblico di cosa sono capaci gli anime, anche a chi in precedenza non ne guardava molti.

Il 27-28 gennaio 2024, così come ci rivela il video in calce, abbraccerà un evento importante per il franchise, successivamente alla sua conclusione anime prevista per l’autunno di quest’anno. La clip di annuncio è molto interessante e vuole porre all’attenzione del pubblico cosa è stato Attack on Titan per il medium nipponico.

Come vedete all’interno del video quest’ultimo si pone come un recap di tutta la storia in maniera molto veloce, tramite una sorta di countdown volto al racconto delle origini della vicenda tratta dal manga di Hajime Isayama.

Anche se al momento il manga è concluso, e non ci sono spin-off all’orizzonte, non possiamo dare per scontato eventuali spin-off prequel/sequel della storia, specie se consideriamo quanto c’è da raccontare all’interno del mondo devastato mostrato nella serie discussa in questa sede, stando a Comic Book.

Con il manga concluso prima o poi anche l’anime deve finire, anche se in questo caso un “punto” potrebbe ancora non essere stato messo, dobbiamo solo attendere buone nuove dalla produzione e da MAPPA.

Fonte Comic Book