Vita da Slime – annunciato il film animato

Vita da Slime (Tensei shitara Slime Datta Ken) ha visto concludersi la seconda stagione della trasposizione anime con l’annuncio di un film cinematografico.

Il film animato della serie è previsto per l’Autunno del 2022:

A seguire il teaser poster:

La serie anime adatta il manga Vita da Slime di Taiki Kawakami in corso di serializzazione sulle pagine del mensile Shonen Sirius edito da Kodansha dal 26 Marzo 2015.

A sua volta il manga si basa sulle light novel originali di Fuse (testi) e Mitz Vah (illustrazioni).

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics:

Perdere la vita in seguito a un’aggressione non è certo una bella esperienza… Figuriamoci se poi ci si reincarna in un essere gelatinoso, per di più cieco e sordo, e si viene catapultati in un mondo completamente diverso da quello che si è lasciato! È ciò che accade a Satoru, che intraprende un’assurda avventura nei panni di uno slime! Armato delle due abilità uniche “predatore”, che gli consente di sottrarre i poteri agli avversari, e “grande saggio”, che gli permette di conoscere ogni cosa che lo circonda, Satoru dovrà farsi strada in un universo abitato da draghi, goblin, bestie varie e tizi di mezz’età…!

Le light novel usciranno per Dokusho Edizioni con il titolo Mi Sono Reincarnato in uno Slime.

Gli anime sono disponibili su Crunchyroll anche in Italia con il titolo That Time I Got Reincarnated as a Slime.

