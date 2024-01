One Piece: un animatore iconico tornerà per l’arco di Egghead

One Piece è in assoluto la serie shonen più famosa e di successo di sempre, considerando anche che continua a primeggiare la classifica dei manga più letti. In corso da oltre 20 anni, Eiichiro Oda sta lavorando alla saga finale del manga. L’arco attualmente in corso, chiamato arco di Egghead, ha debuttato di recente sul piccolo schermo sia su Crunchyroll che su Netflix. Toei Animation continua chiaramente a lavorare alla serie anime con questo nuovo arco, e per la prima volta Rufy e i Cappelli di Paglia torneranno a esplorare nuove terre dopo gli eventi di Wano. L’adattamento anime rilascerà alcune nuove animazioni e in occasione del nuovo arco, ci sarà l’importante ritorno di un animatore iconico che si è fatto un nome lavorando ad altri titoli di spessore.

Toei Animation ha lavorato per 4 anni all’Arco di Wano, quello più longevo di One Piece, che ha visto Rufy affrontare Kaido in diverse occasione. Il protagonista ha dovuto superare i suoi limiti per sconfiggere il suo nemico, fino a risvegliare la vera natura del suo Frutto del Diavolo. Stiamo parlando del Gear Fifth, che ha trasformato Rufy in un vero e proprio cartone animato. E Toei Animation è riuscita a catturare perfettamente le movenze e i suoni dello stile di combattimento di Rufy in questa forma.

L’Arco di Egghead non solo vedrà Rufy usare nuovamente il Gear Fifth dopo l’incontro con Vegapunk, ma ci saranno altri combattimenti che metteranno alla prova lo studio di animazione. E ora scopriamo che un animatore importate darà il suo contributo per il nuovo arco. Si tratta di Vincent Chansard, un nome molto apprezzato nel mondo degli anime. Infatti ha lavorato ad alcuni importanti franchise come Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations, Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen e altri. Chansard ha anche lavorato a One Piece per l’ultimo film, One Piece Film: Red.

L’arco di Egghead di One Piece è recentemente arrivato su Netflix, dimostrando come il servizio di streaming sia seriamente intenzionato a investire su questo titolo dopo il forte successo riscosso con la prima stagione del live-action. Per di più, è in lavorazione e un remake dell’anime che sarà prodotto da Wit Studio.

Fonte – Comicbook