Dragon Ball Super: Toyotaro anticipa cosa accadrà nel capitolo 101

Il manga di Dragon Ball Super ha superato il suo capitolo 100 con l’ultima uscita dello scorso anno e ora l’artista dietro tutto ciò ha condiviso un piccolo accenno su cosa aspettarsi nel prossimo capitolo della serie. Il manga si trova in una situazione interessante al momento, avendo concluso l’adattamento dell’arco “Super Hero”, in modo tale da non avere più materiale da coprire per quanto riguarda le vicende viste all’interno dell’ultimo lungometraggio distribuito.

Il manga di Super ha concluso l’arco “Super Hero” con il Capitolo 100 della serie come accennato e ha adattato gli ultimi momenti del film stesso senza alcun accenno su dove si svilupperà la storia da questo punto. In un segmento speciale per il sito web di Dragon Ball prima del nuovo capitolo, l’artista di Dragon Ball Super,Toyotaro, si è mostrato evasivo su cosa aspettarsi dal prossimo capitolo: “Ho ora disegnato 100 capitoli di Dragon Ball Super e penso che continuerò in futuro, quindi spero di poter contare sul supporto di tutti!”

Quello che arriverà nel Capitolo 101 di Dragon Ball Super? La parte strana della dichiarazione è il fatto che Toyotaro nota che “pensa” che la serie continuerà, ma questo è complicato dalla dichiarazione rilasciata poco dopo l’uscita del Capitolo 100: “Sto lavorando anche duramente per rendere le cose ancora più emozionanti in ciò che verrà dopo il capitolo 100, quindi per favore continuate a godervi il manga di Dragon Ball Super!!” Quindi, sebbene non ci siano ancora dettagli concreti su cosa aspettarsi dal prossimo arco, sembra che l’artista sia entusiasta all’idea di ciò che verrà.

Il Capitolo 101 uscirà il 19 gennaio in Giappone e sarà disponibile nella biblioteca digitale di Manga Plus come sempre. Non è ancora stato ufficialmente rivelato come inizierà o cosa coprirà il prossimo arco della serie, ma c’è ancora un potentissimo Black Frieza lì fuori nell’universo, che persiste come il guerriero più forte in esistenza.

Cosa sperate di vedere nel prossimo capitolo di Dragon Ball Super?

Fonte Comic Book