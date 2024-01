Dragon Ball Daima: annunciato un evento speciale per l’anime

Dragon Ball ha debuttato quasi quarant’anni fa sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. E da allora il franchise non ha mai smesso d intrattenere tutti i fan con nuovi avvincenti contenuti. E lo stesso accadrà in questo 2024, anno in cui Dragon Ball spegnerà ufficialmente le quaranta candeline.

Stiamo chiaramente parlando del nuovo progetto anime ideato da Toriyama stesso, ossia Dragon Ball Daima. I fan vedranno ancora una volta Goku tornare al centro dei riflettori sul piccolo schermo. Questo vuol dire che il franchise è pronto ad espandere i suoi orizzonti. Dopo l’annuncio di Daima al Comic Con di New York, ora i fan devono tenersi pronti per un grande aggiornamento per la tanto attesa serie.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 11 gennaio 2024

La novità è emersa in prospettiva all’annuale Dragon Ball Battle Hour. L’evento ha confermato che è in programma un evento speciale il 28 gennaio e si concentrerà su qualcosa di più dei semplici videogiochi. Sarà dedicato spazio a Dragon Ball Daima, attraverso un panel speciale che porterà al centro della scena il produttore esecutivo, ossia Akio Iyoku.

“Il produttore esecutivo di Dragon Ball Akio Iyoku farà un’apparizione come ospite al panel speciale di Dragon Ball Daima“. Il nuovo annuncio rivela questo messaggio. Conferma anche che il signor Iyoku condividerà alcune curiosità sulla realizzazione dell’anime, la cui uscita è prevista per l’autunno 2024, oltre ad altre informazioni esclusive.

E non finisce qui. Infatti in occasione di questo evento i fan potranno vedere nuovi artwork di Daima, condivisi niente meno che da Akira Toriyama. Il mangaka della serie più famosa di sempre è pronto a tornare con il suo nuovo progetto con Goku. Dopotutto, il Saiyan insieme a tutti gli altri suoi amici, avrà un aspetto molto diverso. Il prossimo anime sarà ambientato dopo che Goku e i guerrieri Z saranno trasformati in bambini da un desiderio ribelle. Toccherà al nostro eroe tornare alla normalità con l’aiuto di Re Kaio. Quindi, tra poche settimane, i fan avranno modo di scoprire alcune novità imperdibili su Daima da Toriyama e Iyoku.

Fonte – Comicbook