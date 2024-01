L’altalena | Recensione

Un albo illustrato in cui la poesia si espande sia nel testo che nelle immagini. Un’altalena come fulcro centrale di tante emozioni altalenanti e coinvolgenti. Assolutamente consigliato ai bambini, ma anche ai grandi, per apprezzare ogni singolo attimo che si condivide in un luogo del cuore.

Alfredo Paniconi 2024-01-10T08:09:38+01:00 Un albo illustrato in cui la poesia si espande sia nel testo che nelle immagini. Un’altalena come fulcro centrale di tante emozioni altalenanti e coinvolgenti. Assolutamente consigliato ai bambini, ma anche ai grandi, per apprezzare ogni singolo attimo che si condivide in un luogo del cuore. Testi: Britta Teckentrup Illustrazioni: Britta Teckentrup Traduzione: Sante Bandirali Casa Editrice: UovoNero Genere: Poetico Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 160 pp. Formato: 21×21 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 20 €

Da bambini, tutti almeno una volta hanno avuto l’occasione di giocare con un’altalena. Farsi spingere da un genitore, un nonno o un amico è sicuramente rimasto tra i nostri ricordi più divertenti e gioiosi dell’infanzia. Ma può essere capitato anche di essercisi messi a dondolare in età più adulta. Magari in compagnia di qualcuno. Oppure, che proprio noi abbiamo spinto qualcuno seduto su un’altalena. Un figlio, un nipote o un altro aduto. L’oggetto protagonista del libro di cui andremo a parlare oggi è proprio l’altalena. L’altalena, è un albo illustrato scritto e illustrato da Britta Teckentrup, tradotto da Sante Bandirali e pubblicato da Uovonero nell’ottobre 2023. Il titolo originale è Die Schaukel pubblicato con la casa editrice tedesca Prestel Verlag nel febbraio 2023.

La storia di questo libro ruota, o forse è meglio dire dondola, intorno ad una altalena. L’altalena è un posto speciale che ti fa volare in alto rimamendo ancorato alla terra. Intorno a questo semplice gioco si può fare di tutto. Anche stare semplicemente seduti immobili. Da soli, con degli amici, con dei parenti. Un’altalena in cima ad una scogliera affacciata sul mare ha molto da raccontare. Su di lei e intorno a lei sono passate molte persone. Vite intere. Queste vite scorrono intorno all’altalena che spesso viene dimenticata e resta sola per lungo tempo avvolta dalla vegetazione. Torna a nuova vita grazie all’azione dell’uomo che ricomincia ad utilizzarla e viverla. Ci sono nuovi bambini che crescono giocandoci. Amicizie che nascono, si mettono in discussione ed evolvono. C’è gente che seduta su quel seggiolino dondolante sogna il futuro, rimpiange in passato e racconta storie alle nuove generazioni.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Britta Teckentrup realizza un’opera dal fortissimo impatto emotivo. L’altalena si configura come fosse un album fotografico dove si trova ritratto sempre lo stesso soggetto. Un’altalena, per l’appunto. Ma la forza di queste immagini arriva da tutta la vita che pullula intorno al gioco. Una scenografia fissa come fosse un teatro in cui gli attori si rincorrono, interagiscono, si amano, riflettono, si alternano e ritornano. Una serie di tanti piccoli frammenti di vita uno dietro l’altro che mostrano storie non raccontate. Spunti di riflessione per interrogarsi sull’essenza profonda della vita e delle sue fasi. L’altalena rosso fuoco è il punto di congiunzione tra l’acqua, l’aria, la terra con l’essere umano.

Le illustrazioni non mostrano mai i volti dei protagonisti. Sono sagome di personaggi che potrebbero essere chiunque. Nomi di persone che potrebbero essere un nostro fratello, nostra madre, il nostro miglior amico, oppure noi stessi. Il testo utilizzato da Britta Teckentrup a corredo delle sue meravigliose illustrazioni è didascalico. Come quelle annotazioni che si scrivevano un tempo sul bordo o dietro le vecchie foto. L’andamento narrativo quindi segue il ritmo scandito delle immagini. Non racconta, ma si interroga e ci interroga. L’altalena è un libro che sprigiona poesia come un soffio di vento caldo da una scogliera marina. Ci si ritrova a dondolare, a immaginare, fantasticare e riflettere su di noi e l’orizzonte futuro che ci troviamo di fronte. Non si guarda mai indietro, all’entroterra, al lettore. Sebbene si parli esclusivamente al passato.

Uovonero realizza un libro di altissimo valore estetico e narrativo. Confezionato in maniera impeccabile, sia per quanto riguarda il delizioso formato quadrato. Sia per quanto riguarda carta usata che si sposa perfettamente col tipo di illustrazione e l’atmosfera sprigionata dalle immagini. La resa di stampa è infatti eccellente, e rende ancor più avvolgente e impattante la lettura dell’albo stesso.

Conclusione – L’altalena

L’altalena è un libro illustrato, scritto e confezionato in maniera eccellente. Una lettura adatta a coloro che hanno un animo riflessivo, emotivo e anche nostalgico. Viene quasi voglia di andare a ricercarla, quella bella altalena rossa sulla cima di un’altura sul mare. Mentre lo si legge, il libro si trasforma in una piccola finestra aperta di una casetta costruita proprio lì dietro. Affacciati alla finestra si possono vedere le stagioni che si susseguono e le persone che vivono frammenti della loro esistenza intorno a quel semplice gioco, che, seppur nato per bambini, non ha una vera età d’utilizzo. In conclusione, L’altalena è uno di quegli albi illustrati che dovrebbe sempre trovare spazio nello scaffale di un amante di questo genere di libri. Un libro commovente, poetico e riflessivo, che è come una dolce carezza per gli animi più sensibili.