Akira Toriyama avrebbe contribuito a realizzare la corsa iconica di Mario

Dragon Ball è una delle serie shonen più famose di sempre e il manga di Akira Toriyama ha influenzato tantissimi giovani artisti. E con il presente articolo vogliamo parlare di un legame tra Akira Toriyama e Mario, il famoso personaggio della serie di videogiochi Super Mario. Nell’ambito videoludico, nessuna mascotte può essere più famoso di Mario. L’idraulico immaginario di Nintendo entusiasma i fan da decenni ed è ora riconoscibile in tutto il mondo.

È difficile pensare a un’epoca in cui Mario non era a capo della propria divisione dell’industria dei videogiochi, ma esisteva. E pare che quando Nintendo ha iniziato a creare Mario anni fa, ha tratto ispirazione da Akira Toriyama.

Pare che il mangaka di Dr. Slump e Dragon Ball ha influenzato il modo in cui Mario si muove. Il retroscena del personaggio e il suo design sono stati coniati da Shigeru Miyamoto, ma il team di Nintendo ha faticato a definire i suoi movimenti. Si scopre che Miyamoto si è ispirato da uno dei personaggi più famosi disegnati da Toriyama per realizzare i movimenti di Mario. E il personaggio in questione è Arale di Dr. Slump.

“L’area attorno ai suoi fianchi è una grande articolazione che controlla il modo in cui si muove il suo corpo. Abbiamo creato tutti i suoi movimenti da quel punto di origine” ha condiviso Miyamoto in un’intervista riemersa quando ha parlato della corsa iconica di Mario. Ha continuato dicendo che quando accelera e si inclina in avanti, e allo stesso modo quando si gira o va a destra e sinistra. Quindi Mario funziona in un certo senso come Arale con il corretto senso del peso nel corpo.

Arale è uno dei personaggio più iconici disegnati da Akira Toriyama ed è la protagonista del manga Dr. Slump. Il manga risale al 1980 ed è stato il primo successo di Toriyama come mangaka. Arale corre in uno stile specifico che Mario ha emulato sin dalla sua creazione. Il personaggio ha debuttato nel 1981 in Donkey Kong, ma Nintendo si è concentrato su questo personaggio solo dal 1985. Da lì, Miyamoto e il team di Nintendo hanno perfezionato i suoi movimenti e Arale è diventato il progetto per il fratello maggiore di Luigi.

Naturalmente, Toriyama ha continuato a fare cose più grandi dopo quando Dr. Slump e stiamo parlando del successo globale di Dragon Ball, che propone nuovi contenuti fino tutt’ora.

