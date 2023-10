L’Attacco dei Giganti: rilasciata la prima intervista con Eren Jeager

L’anime de L’Attacco dei Giganti è prossimo alla conclusione in quanto manca sempre meno al rilascio della seconda parte della stagione finale targata MAPPA. L’Attacco dei Giganti ha rappresentato una generazione di appassionati e con la conclusione dell’anime che segue quella del manga, si chiude un cerchio iconico. E con il presente articolo vogliamo riportare la prima intervista storica di Eren Jeager, il famoso protagonista della serie shonen.

Il team de L’Attacco dei Giganti questa settimana ha rilasciato un’intervista completa con lo stesso Eren. La conversazione unica nel suo genere ha visto NHK intervistare Eren Yeager e, grazie al doppiatore Yuki Kaji, i fan hanno la possibilità di sentirlo in persona. Possiamo quindi dire che Eren ha raccontato la storia della sua vita e ha dato ai fan la possibilità di esplorare i suoi pensieri oscuri.

Di seguito abbiamo riportato i punti più salienti dell’intervista che condivideremo riportando le parole esatte.

Uno degli aspetti sottolineati è quello della libertà che tutti i fan conoscono bene. “Quando nasciamo, tutti noi siamo liberi. Non importa quanto sia crudele il mondo. Combatti! Combatti! Combatti! Combatti! Se non lo fai non puoi vincere. Ecco perché lo faccio. Ho visto abbastanza gioia come essere umano. Non tornerò mai più ad essere un essere umano. Diventerò un diavolo e poi sarà finita“.

Riguardo invece il rapporto con i suoi due inseparabili amici, Eren afferma che il suo obiettivo era di realizzare il sogno di Armin. E lo stesso vale per Mikasa perché considera loro tre inseparabili. Per entrambi spera che vivano vite lunghe e felici.

E riguardo la sua vita in generale afferma di aver vissuto in un ambiente in cui doveva continuare a combattere per restare in vita. “Nessuno voleva essere mangiato dai Giganti. Anche se in realtà, il nemico non era un mostro privo di emozioni, ma esseri umani come noi”. Secondo Eren la libertà è quella condizione nella quale le persone possono continuare con la loro vita quotidiana senza essere minacciate. Tutto quello che Eren ha sempre desiderato era poter fare un pisolino sotto l’albero. Ma questo non era abbastanza per lui, in quanto c’era una visione che voleva vedere. Quindi voleva lottare per questo. “Volevo solo combattere“.

