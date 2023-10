Dr Stone: annunciato uno spin-off di tre capitoli!

Dr Stone sta per tornare! Il manga shonen post apocalittico scritto da Riichiro Inagaki e Boichi ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 2017 e si è concluso nel 2022. Ma a quanto pare i mangaka hanno ancora delle storie da raccontare e lo faranno con uno spin-off imperdibile di tre capitoli. Questo farà il suo debutto nel numero 49 di Weekly Shonen Jump.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dr. STONE by Riichiro Inagaki and Boichi will be launching a new 3-chapter spin-off next week in Weekly Shonen Jump Issue #49.

This new work will revolve around Senku developing a time machine. The first 47-page chapter will also receive a color page. pic.twitter.com/LgGdKA72SP

