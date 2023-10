Naruto: come sarebbe la versione Hokage disegnata da Kishimoto?

Boruto è tornato recentemente con la seconda parte del manga, dando continuità al franchise di Naruto da diversi anni ormai. Il sequel però ha cominciato a prendere le distanza da Naruto, e lo ha fatto non solo mettendo da parte il ninja biondo, ma cambiando anche il titolo. Ma non bisogna dimenticare Naruto è dove tutto ha avuto inizio. Decenni fa, Naruto Uzumaki ha conquistato tutti i suoi fan con il suo sogno di diventare Hokage. Con il sequel però molti fan si sono lamentati dei disegni, affidati a Ikemoto. E con il presente articolo vogliamo riportare una nuova illustrazione che mostra come sarebbe il Settimo Hokage se fosse disegnato da Masashi Kishimoto.

L’illustrazione arriva direttamente da Reddit, dalla pagina dell’utente acyfumi. In questa occasione è possibile vedere una netta differenza che mostra la versione Hokage del ninja biondo se fosse disegnato da Masashi Kishimoto. E dal confronto che ne viene fuori sembra abbastanza ovvio quale delle due illustrazioni piace maggiormente ai fan. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può notare senza troppi sforzi, la versione del ninja biondo a destra, è proprio quella più simile allo stile di Kishimoto. I suoi capelli biondi hanno un tono più dorato e sono appuntiti come li ricordiamo. Questo è un netto allontanamento dal design di Boruto, poiché i capelli del Settimo qui sono decisamente più morbidi e gran parte della sua abbronzatura è pressoché inesistente.

Il resto del design della versione di destra si concentra sulle caratteristiche principali dell’Hokage. Dagli occhi al naso, questa è molto più vicina al Naruto che tutti i fan hanno conosciuto anni fa. Sono infatti tanti i fan che non appoggiano Boruto e che criticano la gestione del Settimo Hokage in generale. La versione anime di Naruto adulto è una pallida imitazione di ciò che sarebbe dovuto essere. Ma questa nuova fan art fa ben capire cosa manca nella versione disegnata da Ikemoto.

Naturalmente, gran parte dei personaggi appaiono in modo diverso man mano che crescono, ma l’identità e l’aspetto di Naruto sono fondamentali.

Fonte – Comicbook