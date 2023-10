Un taglio psicologico e drammatico usando la boxe come tramite

Black Box è una storia sulla boxe ma ne esplora il fattore psicologico tramite una giovane promessa di questo sport, facente parte per i media della “Murder Family”. Infatti sia suo padre che suo fratello sono stati accusati di omicidio ed entrambi sono in carcere. Nel primo volume non si hanno ancora molti dettagli al riguardo ma il protagonista Ryoga Ishida è già lanciato all’interno del mondo della boxe, ed è anche considerato un grande talento.

Questo seinen si discosta dagli altri spokon e non mostra l’inizio della carriera del protagonista ma anzi, il lettore viene lanciato all’interno del racconto violentemente, senza sapere nulla degli inizi di Ryoga. Se Slam Dunk, Rocky Joe, Hajime no Ippo e altri spokon mostrano dall’inizio la crescita del protagonista, in Black Box il suddetto è già forte e infatti diventa professionista già nel primo numero. Quindi sostanzialmente manca quella parte inserita di solito all’interno di queste storie, dove il protagonista inizialmente incapace diventa uno dei migliori nel suo campo.

Quello che colpisce fin da subito di questa storia sono i disegni e la caratterizzazione dei protagonisti. Come accennato il pubblico viene catapultato all’interno di questo racconto sporco, drammatico, dove al centro è presente un giovane e talentuoso adolescente, facente parte di una famiglia potenzialmente riconosciuta dai media come negativa, visti i precedenti antecedentemente descritti.

Black-Box 1: il lato psicologico e violento della boxe – Recensione

Il taglio psicologico e scritturale dei personaggio è molto profondo e proprio per questo l’autore riesce a ergere delle figure molto interessanti che vanno oltre il protagonista. In più il racconto è condito dall’inimitabile stile dell’autore, questa volta ancora più ispirato e sempre in stato di grazia. Tavole sporche, dinamiche e precise raccontano un’epopea drammatica attraverso il violento ed elegante mondo della boxe, la nobile arte.

Grandissime soluzioni narrative visivamente spettacolari regalano una storia incredibile capace di coinvolgere il lettore fin dalle prime pagine. Il tratto di Takahashi è sempre tangibile, presente e sfoga tutto il suo talento ancora una volta in Black Box, probabilmente uno dei manga avente come tema centrale la boxe più interessanti dell’ultimo periodo, grazie alla sua capacità di distinguersi dagli altri spokon trainati dallo stesso tema.