One Piece celebra il 25° anniversario dell’anime con Mackenyu

Uno degli attori della prima stagione del live-action di One Piece di Netflix, Mackenyu, ha contribuito a celebrare l’uscita del nuovo volume del manga. E lo ha fatto con una nuova clip che ha anche lo scopo di celebrare il 25° anniversario della serie shonen. Mackenyu era già abbastanza conosciuto tra i fan di serie anime e manga in quanto aveva già interpretato ruoli di personaggi in altri live-action. Ma è chiaro che ora è famoso a livello mondiale, dopo aver interpretato Roronoa Zoro. Il successo del prima stagione ha portato Netflix a confermarne una seconda, quindi Mackenyu tornerà a impugnare le tre spade.

In occasione dell’uscita del volume 107 di One Piece in Giappone, Mackenyu ha accettato l’invito di prendere parte a un nuovo promo speciale. Lo si vede godesi un momento di relax, mentre legge proprio leggendo l’ultimo volume del manga in uscita. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X ufficiale dell’attore. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

アニメ「ワンピース」25周年 CM

Anime ”One Piece” 25th anniversary commercial. pic.twitter.com/VYpX8iRU3d — Mackenyu (@Mackenyu1116) October 22, 2023

La seconda stagione del live-action di One Piece è ora in produzione, ma al momento non ci sono dettagli o informazioni circa una potenziale data o periodo di uscita. Per quanto riguarda il cast ci si aspetta di rivedere gli stessi attori nei panni della ciurma dei Cappelli di Paglia. Quindi Mackenyu tornerà probabilmente nei panni di Roronoa Zoro insieme a Iñaki Godoy, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar e Emily Rudd rispettivamente nei panni di Rufy, Usopp, Sanji e Nami.

La prima stagione della serie ha adattato gli eventi più importanti della saga dell’East Blue dal manga di Eiichiro Oda, e per la seconda stagione ci sono già delle novità che possiamo aspettarci. Infatti durante l’annuncio della seconda stagione, Oda in persona ha rivelato che ci sarà un nuovo componente della ciurma che prenderà parte alle nuove avventure. Stiamo parlando di Tony Tony Chopper. Questo implica che il live-action adatterà anche gli eventi della Saga dell’isola di Drum e introdurrà altri personaggi. Tra questi ci sarà sicuramente Kureha, che tutti i fan sperano sia interpretata da Jamie Lee Curtis.

Fonte – Comicbook