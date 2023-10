One Piece: lo showrunner spiega l’aspetto più importante per Chopper nel live-action

Da quando la prima stagione del live-action di One Piece ha debuttato su Netflix, tutti i fan hanno apprezzato il prodotto. Il successo riscosso ha sorpreso tutti, soprattutto i fan più scettici visto lo storico dei live-action di Netflix. E infatti visti i risultati importanti, la serie ha confermato che tornerà con la seconda stagione del live-action. Ad annunciarlo ci ha pensato Oda in persona attraverso un video. E tutti i fan sanno che la seconda stagione del live-action di One Piece di Netflix introdurrà Tony Tony Chopper nella ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia.

Sarà quindi lui il prossimo personaggio che vedremo insieme a Godoi e gli altri attori. E con il presente articolo vogliamo riportare che in recente “Ask Me Anything” su Reddit, lo scrittore e showrunner Matt Owens ha colto l’occasione per parlare di Chopper nel live-action. In questa occasione si è concentrato sull’aspetto più importante nel portare il personaggio nel “mondo reale”.

Infatti, a differenza degli altri membri dei Cappelli di Paglia introdotti nei primi otto episodi della serie Netflix, Tony Tony Chopper richiederà un lavoro decisamente diverso per adattarlo. Innanzitutto si tratta di una renna che può trasformarsi in un essere umano. Ma ci sono molte altre trasformazioni. I fan di One Piece si chiedono infatti come sarà realizzato questo personaggio assolutamente particolare. Si potrebbero utilizzare le animazioni generate al computer o realizzare tramite effetti protesici.

Nelle recenti domande e risposte su Reddit, lo showrunner Matt Owens ha condiviso che i creatori stanno esplorando le migliori opzioni per dare vita a Chopper. E quindi lascia intendere non solo che sono già al lavoro, ma che lo fanno tenendo bene a mente una cosa importante. “Stiamo esplorando molte opzioni su come realizzare Chopper. La cosa più importante è farlo bene” afferma Owens. Parole pressoché prevedibili ma di poco contenuto. Questo anche perché la writer’s room è stata da poco riaperta, quindi c’è bisogno di tempo.

Se la seconda stagione di One Piece dovesse continuare seguendo il materiale originale, i fan potranno vedere alcuni luoghi e personaggi nei prossimi e nuovi episodi. Stiamo parlando di location come Loguetown, l’Isola di Drum e Alabasta, insieme a personaggi come Chopper, Dr. Kureha, Crocodile e Nico Robin, solo per citarne alcuni. Un altro attore che i fan vorrebbero vedere nella seconda stagione è Jamie Lee Curtis nei panni di Kureha, e l’attrice è più che pronta.

Fonte – Comicbook