Il capitolo 1094 di One Piece è ormai alle porte e domenica 8 ottobre alle ore 17:00 sarà possibile leggerlo su Manga Plus. Dopo le anticipazioni pubblicate anche dal nostro sito, @OP_SPOILERS2023 ha pubblicato il riassunto del capitolo e da come confermato qualche giorno fa vedremo il “Risveglio” potenziale del frutto di Saturn, anche se questa informazione non viene confermata negli spoiler.

Saturn è uno dei 5 Gorosei e a quanto pare scende in campo su Egghead successivamente a un’evocazione concerne alla magia nera, confermando la sua natura ibrida tratta dal mondo inquietante e demoniaco degli yokai giapponesi appunti, degli esseri leggendari e mitologici dalla natura demoniaca.

Il capitolo 1094 si apre con l’incursione della Marina su Egghead e il pubblico entrerà ancora più in contatto con i Marine e i pirati che andranno a scontrarsi in futuro, mentre nuove lotte continuano altre infiammano. Successivamente un cerchio appare al centro dell’isola e proprio con questa tecnica viene evocato Saturn, mostrando allo stesso tempo anche la natura del suo Frutto del Diavolo.

One Piece 1094: la vera natura del frutto di Saturn (SPOILER)

#ONEPIECE1094 SUMMARY OF ONE PIECE CHAPTER 1094 🏴‍☠️ From Leaker Redon pic.twitter.com/AmwX1c1Sgh — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) October 3, 2023

Il cerchio magico mostra questa forma ibrida del Gorosei, che sembra essersi fuso con un ragno gigante facente parte del mondo degli yokai. La forma è davvero inquietante e i poteri annessi saranno senza dubbio pericolosi e potenti, quindi occorre più di un pirata per contrastarla.

Gli yokai sono presenti anche in altre opere come ad esempio Demon Slayer, infatti il ragno ibrido è presente sottoforma rivisitata anche nell’opera appena citata. I Cinque Anziani sono tra le entità più importanti e senza dubbio più pericolose del mondo di One Piece e di sicuro nei prossimi capitoli ne vedremo delle belle.

Oltre l’uscita del capitolo domenica prossima, l’anime vede il suo proseguimento, ricalcando e mostrando ancora una volta le ultime battute della saga di Wano, in attesa dell’inizio della prossima saga, ovvero quella di “Future Island”.

Fonte Twitter