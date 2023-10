One Piece: la serie sta conquistando nuove fette di pubblico

One Piece è tra le serie manga più famose di sempre in tutto il mondo ma pare che ci siano margini di miglioramento anche per la serie di Eiichiro Oda. Di fatti la prima stagione dell’adattamento live-action di Netflix è riuscita a scalare le classifiche come serie più popolari del servizio di streaming. Nonostante abbia debuttato il 31 agosto, One Piece continua a dominare le posizioni più alte tra le serie più guardate. E i numerosi consensi del pubblico ha portato alla conferma del live-action con una seconda stagione. Il mangaka stesso ha rivelato la conferma di una seconda stagione, lasciando intendere che una delle più importanti novità sarà l’arrivo di Tony Tony Chopper, oltre ad altri personaggi che potrebbero unirsi al viaggio di Cappello di Paglia nella seconda stagione.

Con il presente articolo vogliamo riportare che grazie al live-action, One Piece è riuscito a conquistare una fetta di pubblico piuttosto diversificato. Secondo Variety infatti, la serie live-action ha totalizzato 1,3 miliardi di minuti guardati dagli abbonati Netflix. Il live-action di One Piece è riuscito ad attirare un pubblico composto per il 25% da ispanici e per il 19% da afroamericani. Questo vuol dire che l’obiettivo principe di questo live-action è stato raggiunto, ossia fare diventare One Piece globale. Il successo della serie Netflix lo ha portato a nuovi livelli nel 2023.

Tale successo mondiale porta sicuramente la firma di Eiichiro Oda. Tuttavia è anche grazie al cast e alle menti creative se finalmente il live-action in generale ha subito un’inaspettata rinascita. Per quanto riguarda i giovani attori che interpretano i Cappelli di Paglia, ricordiamo che Inaki Godoy ha potuto viaggiare in Giappone per incontrare il mangaka. Emily Rudd ha spiegato dettagliatamente gli sforzi estremi che ha fatto per ottenere il ruolo di Nami, e Taz Skylar si è allenato duramente per diventare lo chef della Goong Merry. Non ci dimentichiamo di Zoro, lo spadaccino interpretato da Mackenyu.

Quello che ha colpito del live-action è la preparazione dello showrunner in materia. Infatti è grazie a lui se la scena di debutto di Zoro contro Mr.7 ha sorpreso chiunque, persino il mangaka che non ricordava di aver mai disegnato questo personaggio.

