Nonostante Berserk stia continuando degnamente con il lavoro di Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga, che hanno cominciato da zero un nuovo arco narrativo, il franchise al momento non gode ancora di una trasposizione animata decente, successivamente al fallimento di quella del 2016 realizzata in CGI.

Dopo Berserk: Memorial Edition riportato in Giappone con delle scene aggiuntive e la serie del 1997, Berserk non gode di nessun nuovo adattamento ma da come leggiamo su Comic Book le cose potrebbero cambiare a breve. Studio Eclypse potrebbe essere al lavoro su “The Black Swordsman”, una versione indipendente dell’anime di Berserk, come vediamo da questo primo trailer in calce.

La qualità sembra davvero molto alta e in merito a tale progetto lo Studio si è esposto: “Collaborando con artisti straordinari vogliamo cercare di trasporre in maniera animata gli archi narrativi non adattati ufficialmente, cercando di rendere onore alla storia di Kentaro Miura con la migliore animazione 2D possibile”. Lo studio ha tenuto a ribadire che non vogliono basare la produzione sulla CGI, forse anche per il disastro della serie discussa nel primo paragrafo.

Berserk: The Black Swordsman, ecco il trailer dell’anime fanmade

Per quanto riguarda il manga dopo la dipartita di Miura è stato complesso gestire e portare la storia nuovamente al pubblico con una qualità degna di essere letta, anche se al momento studio Gaga ha addirittura cominciato un nuovo arco narrativo, il primo dopo la morte dell’autore originale. Concedendosi delle giuste pause la serializzazione si sta gestendo in una maniera ottimale e molto probabilmente vedremo anche la fine della storia.

Il progetto è senza dubbio molto interessante e da come anticipato lo studio sta cercando di realizzare questo anime fanmade, rendendo giustizia agli archi narrativi ancora non adattati e trasposti in maniera ufficiale da nessuno studio. Cosa ne pensate di questo trailer?

Fonte Comic Book