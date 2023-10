One Piece – Netflix: lo showrunner aveva consigliato a Oda lo scontro tra Zoro e Mr. 7

One Piece ha fatto il suo atteso debutto su Netflix il 31 agosto e da allora non ha smesso di dominare sulla classifica degli streaming. Infatti dopo quattro settimane del suo debutto, il primo adattamento live-action di One Piece è ancora tra i più visti tra gli appassionati e non. La vera vittoria di questo live-action è quello di aver coinvolto coloro che conoscevano la serie senza aver mai letto il manga o guardato l’anime, come anche coloro che non lo conoscevano affatto. Ed era proprio uno degli obiettivi principali che Oda e lo staff di Netflix volevano in primis raggiungere.

La prima stagione del live-action di One Piece adatta in otto episodi i momenti sicuramente più importanti della saga dell’East Blue del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. E i membri della ciurma di Rufy che i fan hanno visto sono Rufy, Zoro, Sanji, Nami e Usopp. E con il presente articolo vogliamo concentrarci proprio sullo spadaccino della ciurma protagonista e di come ha debuttato nel live-action.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Matt Owens pitched the idea of the fight with Mr. 7 during his first meeting for the One Piece Live Action, and Oda was really impressed as he had forgotten ever making this character pic.twitter.com/llV2vsKZMJ — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) October 3, 2023

Quando Zoro, interpretato da Mackenyu, ha debuttato su Netflix, questo ha affrontato un membro della Baroque Works, Mr.7. Questo propone al cacciatore di taglie di unirsi alla causa di Crocodile, ma rifiuta e il loro incontro finisce con Zoro che taglia Mr.7 in due. Pare però che sia stato lo showrunner del live-action, Matt Owens, ad aver suggerito questo a Eiichiro Oda.

Lo showrunner ha condiviso sul suo profilo social che durante il primo incontro con il mangaka, aveva proposto tante idee. E tra queste vi era proprio quella di cui stiamo parlando. Matt Owens aveva proposto a Oda una scena che quest’ultimo aveva raccontato nella famosa rubrica SBS del manga. Era proprio quello che voleva Owens, ossia adattare una scena canonica anche se mai mostrata nel manga.

E in tutta risposta Oda non ricordava nemmeno di aver scritto o detto una cosa del genere. E il giorno dopo aver proposto quanto riportato al mangaka, Owens gli mostra l’unico disegno che Oda abbia mai realizzato di Mr.7, sorprendendolo decisamente per la sua conoscenza del manga.