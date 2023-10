One Piece: la serie Netflix compie 4 settimane da record

La serie Netflix in live action dedicata a One Piece è ancora in top 10 sulla piattaforma. Dopo circa tre settimane alla prima posizione in molti Paesi, la prima stagione sta piano piano calando di posizione, anche se alla fine rimane ancora in una top 5. Nel corso di questo mese ci sono state delle nuove uscite, come la quarta di Sex Education alla fine, quindi è anche normale “iniziare a traballare”.

Come leggiamo su Comic Book l’ultimo report di Netflix parla chiaro: Lo show, come dicevamo ha raggiunto il terzo posto in classica con 6,2 milioni di visualizzazioni durante l’ultima settimana. In questo periodo il live action ha raggiunto più di 46 milioni di ore in totale, quindi si può dire che la serie è ancora in vetta e prospera sempre e comunque macinando dei numeri incredibili.

Questi record col passare del primo week end di trasmissione potevano essere facilmente anticipati, visto l’incredibile successo del prodotto dopo il primo giorno di pubblicazione, come ben sapete avvenuto il 31 agosto. Questo live action di One Piece ha superato anche alcune serie di punto Netflix e da come vedete anche dopo 1 mese è difficile spodestarla dalla top 10.

One Piece: la serie Netflix compie 5 settimane da record

'ONE PIECE' in its fourth week, is at #3 on Netflix with 6.2M views and 46.6M hours streamed. Total of 54M views and 407.9M hours streamed so far (25 days). pic.twitter.com/VmrTRjWuyI — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) September 26, 2023

Questi numeri hanno ovviamente portato alla conferma ufficiale di una seconda stagione, annunciata ufficialmente dallo stesso Eiichiro Oda, ricordandovi che quest’ultimo veste i panni di produttore esecutivo. La prossima tranche di episodi vedrà la presenza di Chopper, senza dimenticare anche Kureha.

Quest’ultima probabilmente sarà interpretata da Jamie Lee Curtis che al momento sta spingendo anche su internet in merito alla questione. Il pubblico ovviamente non vede l’ora di avere la conferma ufficiale in merito, attendendo anche i prossimi membri del cast per quanto riguarda questa seconda stagione. Voi avete visto la prima? Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book