Jujutsu Kaisen: il manga mostra il vero corpo di Sukuna

Il capitolo più recente del manga di Jujutsu Kaisen ha decisamente alzato l’asticella. E il mangaka, Gege Akutami, ha dimostrato di saper prendere decisioni molto delicate oltre che importanti. Ora, infatti, dopo quello che è accaduto nell’ultimo scontro che ha coinvolto Satoru Gojo e Sukuna, Jujutsu Kaisen è pronto a proseguire con una serie di nuovi combattimenti. Ma il capitolo 236 ha anche rivelato un dettaglio molto importante.

Stiamo parlando del corpo originale di Sukuna. La fase culminante dell’arco del Culling Game ha presentato a tutti gli appassionati un colpo di scena indimenticabile. Infatti nonostante Gojo fosse tornato a mostrarsi dopo tanti capitoli di assenza, all’inizio sembrava in vantaggio su Sukuna. Ma in realtà, lo stregone più forte del mondo era molto distante dal divario che divideva i due personaggi.

E infatti a tenere tutto sotto controllo era Sukuna, che alla fine non solo vince contro Gojo, ma lo uccide. Ora la realtà sarà molto dura per Yuji Itadori e gli altri che vanno avanti. Recentemente abbiamo riportato che il prossimo combattimento vedrà da subito l’ingresso di Hajime Kashimo nella mischia. Non a caso era lui che voleva sferrare il prossimo colpo a Sukuna dopo la sconfitta di Gojo.

E dopo l’inaspettato epilogo dello scontro, Kashimo è pronto a mostrare tutte le tecniche che aveva trattenuto specificamente per questo combattimento. Ma è chiaro che Sukuna stia diventando sempre più forte con la rivelazione della sua forma originale.

Il capitolo 237 di Jujutsu Kaisen inizia subito con Kashimo che si fa avanti dopo la fine dello scontro tra Gojo e Sukuna. Il Re delle Maledizioni ha saputo quasi subito riprendersi da tutti i danni subiti nella lotta contro lo Stregone. Ma quando Kashimo ha iniziato a farsi avanti, il capitolo spiega che Sukuna aveva un altro metodo per sistemare tutti i danni fisici profondi e disumani suo corpo. Era una tecnica che poteva usare solo una volta, e qualcosa che aveva interrotto in precedenza. Questa finisce per riportare la Maledizione nella sua forma completa di corpo originale.

Non assomiglia più al corpo di Megumi Fushiguro che aveva rubato in precedenza, bensì a corpo del Re delle Maledizioni che aveva nell’era precedente. Ciò significa che Sukuna ha finalmente raggiunto la sua forma completa, e ora bisognerà attendere per poter vedere se Yuji e gli altri saranno in grado o meno di sconfiggere un mostro così potente che sta diventando sempre più inarrestabile.

Fonte – Comicbook