Jujutsu Kaisen 236: il manga rivela la morte più sconvolgente di sempre (SPOILER)

Il manga di Jujutsu Kaisen si trava in uno dei momenti più alti è delicati di sempre. Infatti Gege Akutami ha proseguito con l’attesissimo combattimento tra Gojo Satoru e Sukuna. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che il nuovo capitolo della serie ha portato a termine questo scontro rivelando una delle morti più sconvolgenti di sempre!

Jujutsu Kaisen aveva raggiunto una nuova interessante fase dell’arco del Culling Game. Questo perché ora l’unico modo per Yuji Itadori e gli altri di scappare era sconfiggere in qualche modo sia Sukuna che Kenjaku. E sembrava che la situazione sarebbe cambiata dopo che Yuji e gli altri erano riusciti finalmente a liberare Gojo dai confini del Regno Prigione.

Prima di proseguire, ci teniamo a specificare che da questo punto in poi seguirà un’analisi precisa sull’argomento. Quindi consigliamo a coloro non intenzionati a scoprire gli sviluppi del manga anzitempo, di non proseguire con la lettura.

Da quando Gojo è stato liberato, non ha fatto altro che prendere parte a un intenso combattimento con Sukuna. Ogni capitolo oscillava vedendo prima uno poi l’altro avere la meglio sull’avversario. Il capitolo precedente della serie sembrava addirittura dichiarare Gojo il vincitore, in quanto aveva individuato uno dei punti deboli delle abilità che Sukuna aveva rubato a Megumi Fushiguro.

Tuttavia e il capitolo più recente di Jujutsu Kaisen, ossia il 236, ha fatto capire che era troppo presto per cantare vittoria. E lo fa in un modo del tutto inaspettato, sconvolgente e tragico. Infatti questa lotta si è conclusa con la sanguinosa morte di Gojo.

Il capitolo 236 di Jujutsu Kaisen inzia in modo sorprendente. Infatti dopo che quello precedente, vedeva Gojo trovare un modo per vincere con la sua tecnica, quello successivo si apre con Suguru Geto, Kento Nanami e Yu Haibara chiacchierare tutti insieme armoniosamente. Lo stregone più forte del mondo è però in loro compagnia. E dice che probabilmente non avrebbe potuto batterlo anche se Sukuna non avesse avuto le Dieci Ombre di Megumi. Questi sono gli ultimi attimi di vita di Satoru Gojo, che giace a terra insanguinato e tagliato in due, con le sue visioni che rappresentano i momenti finali di vita.

Sukuna festeggia la sua vittoria. E rivela di aver sfruttato la lotta contro Gojo per adattare le abilità di Mahoraga a un livello ancora maggiore. Essenzialmente stava guadagnando tempo durante il combattimento per sperimentare e superare la tecnica apparentemente invincibile di Gojo. Il capitolo si conclude con la maledizione complimentarsi con Gojo per il combattimento.

Questa è in assoluto la morte più scioccante della serie fino ad oggi. Da ora in poi, il futuro di Jujutsu Kaisen è ancora più incerto.

Fonte – Comicbook