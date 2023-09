Jujutsu Kaisen: una tragedia sconvolge il manga (SPOILER)

Tutti i fan sono consapevoli di quanto sia popolare Jujutsu Kaisen. La serie shonen soprannaturale di successo nata dalla mente di Gege Akutami, è uno dei manga più venduti in Giappone. E la sua portata abbraccia si estende in tutto il mondo, non solo a livello nazionale. In questo momento, la seconda stagione dell’adattamento anime di Jujutsu Kaisen ha catturato l’attenzione di tutti i fan. E nonostante la forte risonanza che sta scatenando, con il presente articolo vogliamo parlare di qualcosa di più sconvolgente, legato al manga.

E questo lo si può notare sempre attraverso internet, che si è concentrato sul manga e sul suo prossimo capitolo. Spesso con il rilascio delle prime anticipazioni si inizia a parlare sui social prima dell’effettiva uscita del capitolo. Ma perché l’aggiornamento sul nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen è così di tendenza ben prima del suo rilascio?

Infatti, cominciano a girare i primi spoiler sul prossimo capitolo del manga di Akutami.

Come gran parte dell’industria shonen, Jujutsu Kaisen non è immune alle fughe di notizie. E sembra che i presunti spoiler del manga abbiano preso il sopravvento sui social media ora che sono online. Questo fine settimana segnerà l’uscita del capitolo 236 di Jujutsu Kaisen, ma molti fan sembrano essersi imbattuti in enormi spoiler che pare anticipino una tragedia che sconvolgerà il manga. Dopotutto, cinque degli argomenti di maggiore tendenza a livello mondiale riguardano il manga e sono i seguenti Gojo, Sukuna, JJKSpoilers, Gege.

Il fatto che Gojo sia in cima alla classifica potrebbe suscitare alcune domande. Dopotutto il manga di Jujutsu Kaisen promette alcuni sviluppi sconvolgenti, al punto che le ricerche complessive sulla serie stiano aumentando. Secondo Google, le ricerche generiche di Jujutsu Kaisen sono quasi triplicate nelle ultime 24 ore.

Tra i dettagli più significativi che anticipano quello che accadrà nel capitolo 236 del manga, riportiamo solo che Gojo ad un punto dello scontro dice di aver dato tutto se stesso. Il combattimento lo ha divertito, ma rimane anche deluso dal fatto di non essere riuscito a costringere Sukuna a dare il massimo a sua volta. Così, comincia a credere di non essere abbastanza bravo e sperava che Geto fosse lì a motivarlo.

Fonte – Comicbook