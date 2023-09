Ormai è una vera One Piece Mania. Con l’avvento di questa prima stagione della serie live action il franchise è nuovamente in voga e anche chi non ha mai cominciato il manga sta iniziando a farlo, senza dimenticare il pubblico che ha ripreso da dove si è interrotto qualche anno fa.

Nel 2023 ci sono stati tanti fattori che hanno spinto il pubblico a riprendere la storia, e tra questi è anche presente l’annuncio della saga finale, senza dimenticare il Gear 5 in versione animata. Come dicevamo dal titolo tutto questo hype è stato anche scaturito dalla serie in live action, alla terza settimana ancora in top 10 sulla piattaforma.

Dopo un clamoroso week end di apertura e una seconda settimana altrettanto succosa a livello di numeri, ecco che abbiamo la conferma dei nuovi dati di Netflix per quanto riguarda anche queste terza settimana di pubblicazione. Dall’11 al 17 settembre il live action di One Piece è ancora una volta il primo show con oltre 75.500.000 milioni di ore viste e dieci milioni di visualizzazioni questa settimana.

In un mondo così frenetico per lo streaming e le serie TV è assurdo che tale serie sia ancora in cima dopo tre settimane dalla sua pubblicazione ma come accennato la suddetta non è stata vista solamente dal pubblico appassionato, ma anche da quello nuovo, venendo apprezzata anche caldamente da questi ultimi.

One Piece di Netflix conquista ancora la top 10 nella terza settimana

Tale successo ha ovviamente condotto Netflix a confermare una seconda stagione, così come si presumeva dopo i primi giorni di pubblicazione per la serie in live action, capace di macinare visualizzazioni su visualizzazioni. I nuovi episodi dovrebbero introdurre Smoker, TonyTony Chopper e anche Ace, ma al momento non sappiamo ancora nulla in merito.

La prima stagione è disponibile su Netflix, mentre l’anime su Crunchyroll. Cosa ne pensate di questo 2023 per One Piece? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book