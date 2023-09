One Piece – Netflix: i produttori svelano cosa accadrà dalla scena post-credits

Il debutto live-action di One Piece ha riscosso un successo incredibile che nessuno si sarebbe mai aspettato. Infatti il progetto di Shueisha, Netflix e Tomorrow Studios ha conquistato tutti i fan e non, da ogni parte del mondo. Tutti questi consensi hanno portato ad annunciare una seconda stagione del live-action. E quindi adesso si può anche cominciare a pensare a cosa potrà offrire ai fan la seconda stagione e da dove potrebbe partire. Il punto di partenza può essere proprio la scena post-credits dell’ottavo e ultimo episodio della prima stagione.

A tal proposito infatti i produttori hanno rivelato qualche anticipazione in merito. La prima stagione di One Piece si è conclusa con una scena che anticipava una figura misteriosa intenzionata a prendere di mira Rufy. E prima ancora della riconferma del live-action, questa scena post-credits lasciava intendere che c’erano dei piani in atto per una continuazione.

La serie live-action di One Piece è in cima alle classifiche sin dalla sua première, e i produttori esecutivi di Tomorrow Studios, Marty Adelstein e Becky Clements, hanno parlato di questa tanto chiacchierata scena che anticipava sicuramente qualcosa. Chiaramente non hanno rivelato né confermato l’identità di questa figura misteriosa, che i fan potrebbero già aver riconosciuto.

I produttori hanno spiegato che questa scena è stata aggiunta solo dopo aver finito le riprese, per anticipare che era in corso la pianificazione di un seguito.

E il produttore esecutivo Eric Clements ha spiegato che la fine della prima stagione porta al successivo capitolo del manga. La scena dei titoli di coda indica proprio questo. “Volevamo dare ai fan un piccolo trampolino di lancio, qualcosa che avrebbero riconosciuto e che poteva indicare dove potevamo essere diretti. In effetti, questa scena è stata aggiunta dopo le riprese iniziali per anticipare il piano creativo per il futuro“. Quindi si capisce che era tutto intenzionale e l’hanno aggiunta dopo le riprese perché volevano indicare che avevano un piano creativo.

E ora che la seconda stagione del live-action è realtà, si può dire che i produttori sono stati lungimiranti. Questa potrebbe mostrare Smoker, che fa debutta durante l’arco narrativo di Loguetown nel manga di Eiichiro Oda. Ma soprattutto i fan sono pronti ad accogliere Chopper, confermato da Oda stesso.

Fonte – Comicbook