The Rising of the Shield Hero: data di uscita ufficiale della terza stagione

The Rising of the Shield Hero è uno dei tanti franchise anime che si sta preparando a fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Previsto per il mese prossimo come parte del programma anime dell’autunno 2023, con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare la data di uscita ufficiale della terza stagione di The Rising of the Shield Hero.

La stagione anime di debutto della serie di light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Seira Minami, ha riscosso un forte successo diversi anni fa. Questo ha portato all’immediata conferma della seconda e della terza stagione. Ora, è finalmente giunto il momento che la terza stagione arrivi sul piccolo schermo.

Inizialmente il suo debutto era previsto per questo ottobre, e un nuovo aggiornamento del team che lavora all’anime ha finalmente rivelato che la terza stagione di Rising of the Shield Hero debutterà ufficialmente il 6 ottobre in Giappone. Tutti gli episodi saranno probabilmente trasmessi su Crunchyroll, proprio come le prime due stagioni.

La terza stagione sarà diretta da Hitoshi Haga per Kinema Citrus, e Keigo Koynagi si occuperà delle sceneggiature mentre Kevin Penkin tornerà a comporre la musica. Per quanto riguarda il cast del doppiaggio, ci sarà il ritorno di quello delle prime due stagioni con nuove aggiunte per la terza stagione. Tra questi riportiamo:

Ami Koshimizu nei panni di Nadia ;

; Kohei Amasaki nei panni di Fohl ;

; Konomi Kohara nei panni di Atla ;

; Maria Naganawa nei panni di S’yne

MADKID tornerà per eseguire la sigla di apertura intitolata “Sin”, e la nuova ending che sarà interpretata da Chiai Fujikawa.

Attualmente puoi seguire le prime due stagioni dell’anime The Rising of the Shield Hero ora in streaming su Crunchyroll. Le vicende della serie ruotano attorno al protagonista principale Naofumi Iwatani, che trascorre molto tempo a leggere light novel e fumetti fantasy. Un giorno rimane incuriosito da un misterioso libro con molte pagine ancora bianche. E, dopo averlo sfogliato, si ritrova improvvisamente catapultato in un universo parallelo. Scopre di essere uno dei quattro eroi in possesso delle armi leggendarie, che hanno il compito di salvare il mondo della profezia. Naofumi è “L’eroe dello scudo”, il più debole, e per questo viene emarginato e tradito. Ma Naofumi dovrà reagire e diventare un vero eroe e salvare il mondo.

Fonte – Comicbook