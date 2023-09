One Piece 1076: svelata l’anticipazione dello scontro finale tra Rufy e Kaido

L’anime di One Piece sta finalmente giungendo ai momenti finali del combattimento tra Rufy e Kaido sul tetto della Skull Dome di Onigashima dopo molti anni di lotte. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’anticipazione dell’episodio 1076. La Saga di Wano è in assoluto quella più longeva di sempre, e ha visto Rufy dare tutto se stesso come mai prima, per andare oltre i suoi limiti. Il suo obiettivo è sconfiggere Kaido, ma si tratta di pirata ostico, oltre ad essere un Imperatore del Mare.

Tuttavia il protagonista della serie è riuscito a sorprendere ancora una volta, risvegliando la vera natura del Frutto del Diavolo. Stiamo parlando del Gear Fifth, molto attesa da tutti i fan anche nell’anime. Ora il livello di Rufy è aumentato ed è diventato piuttosto “ridicolo”, ma Kaido è comunque capace di tenergli testa.

L’ultimo episodio dell’anime di One Piece ha anticipato che lo scontro tra Rufy e Kaido sarebbe presto giunto al termine. Il Capitano dei Cappelli di Paglia infatti sta alzando il livello dei suoi attacchi per abbattere Kaido, come l’enorme pugno più grande della stessa Onigashima. Le speranze della gente di Wano si sono protratte per 20 lunghi anni, e ora è tutto riposto nella mano gigante di Rufy per porre definitivamente fine alla loro sofferenza. Seguendo questo link è possibile dare un’occhiata all’anticipazione dell’episodio 1076 di One Piece, pubblicato da Toei Animation.

L’episodio 1076 di One Piece si intitola “Il mondo che Rufy vuole!” e di seguito ne riportiamo la sinossi:

“Kaido e Rufy si scontrano con le loro convinzioni in gioco. Cosa attende la Terra di Wano? luce o oscurità? Il pugno definitivo si avvicina a un trono inzuppato di sangue. La gente che desidera sorrisi e un potere sostenuto dalle risate spazzerà via il dolore di lunga durata!” L’episodio sarà trasmesso in Giappone il 16 settembre e sarà disponibile su Crunchyroll.

Il Gear Fifth ha debuttato sul piccolo schermo nell’episodio 1071 e ha registrato in numero di streaming di successo. Non a caso tutti i fan della serie erano desiderosi di vederlo sul piccolo schermo e Toei Animation ha dimostrato di continuare puntare su una qualità inedita.

Fonte – Comicbook