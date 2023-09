Kakegurui – un thriller psicologico da non perdere

Nel vasto panorama dei manga e degli anime, spesso emergono opere che si distinguono per la loro originalità e il loro approccio unico. “Kakegurui”, opera creata da Homura Kawamoto e Tōru Naomura, si inserisce senza dubbio in questa categoria. Con la sua trama avvincente e la rappresentazione di un mondo scolastico distorto, la serie ha catturato l’attenzione di molti appassionati di anime e manga.

Kakegurui: Il Manga dell’Ossessione per il Rischio

Lanciato nel 2014, “Kakegurui” è un manga ambientato nella prestigiosa Hyakkaou Private Academy. A differenza delle normali scuole, il potere e la gerarchia qui non sono determinati da voti o talenti accademici, ma dal gioco d’azzardo.

Esattamente, gli studenti sono valutati in base alla loro abilità nel gioco, e chi perde finisce col divenire schiavo degli studenti più abili. La protagonista, Yumeko Jabami, è una studentessa trasferita che brucia di passione per il brivido del gioco d’azzardo. Con un’ossessione per il rischio che sfida l’ordine stabilito, Yumeko si pone come un elemento dirompente all’interno della scuola.

Yumeko causerà più e più volte scompiglio all’interno dell’istituto, con quest’ultimo che giocherà tutte le sue carte per riuscire a scacciarla col fine di ristabilire l’ordine. Ma, come potete immaginare, non sarà così semplice convincere una personalità stravagante come quella di Yumeko.

L’adattamento anime

Kakegurui ha riscosso un grande successo che lo ha portato alla sua trasposizione in anime, amplificando ulteriormente l’energia e l’intensità della trama attraverso 24 episodi ricchi di emozioni.

L’anime cattura la tensione dei giochi d’azzardo attraverso un’animazione accattivante e un sound design coinvolgente. Grazie alla loro eccellente caratterizzazione, I personaggi prendono vita attraverso espressioni facciali e sfumature psicologiche che forniscono una grande profondità all’opera.

Nonostante siano passati ben sei anni dall’uscita del primo episodio, Kakegurui mostra tutt’oggi una grande freschezza e originalità, con 24 puntate estremamente intense e capaci di catturare lo spettatore sin dai primi istanti.

Perché Guardare Kakegurui?

Ci sono diverse ragioni per cui Kakegurui merita un posto nella lista di anime da guardare. La serie presenta un concetto unico che spinge gli spettatori a esplorare le profondità dell’ossessione per il rischio e la sfida alle convenzioni. La tensione costante nei giochi d’azzardo crea un’esperienza che mantiene gli spettatori sulle spine, rendendoli incapaci di prevedere quale svolta prenderanno gli eventi successivi.

Inoltre, Kakegurui getta una luce sulla psicologia dei personaggi e sulle dinamiche di potere. I giochi d’azzardo agiscono da specchio per le personalità dei partecipanti, rivelando le loro debolezze, le loro strategie e i loro desideri più profondi.

Dal punto di vista stilistico, lo stile visivo distintivo di Kakegurui ha convinto chiunque, grazie a personaggi disegnati in modo unico e a sequenze animate ricche di animazioni capaci di fornire la giusta tensione e adrenalina in ogni momento

Kakegurui – tiriamo le somme

Negli ultimi anni, ci siamo abituati alla continua uscita di nuovi manga e relativi adattamenti ad anime. Fra questa folla di contenuti, Kakegurui ha quel qualcosa in più che lo rende un must to watch per tutti gli appassionati.

Infatti, l’anime spicca soprattutto per la sua grande originalità, trattando temi delicati in maniera estroversa e ricca di emozioni, riuscendo così a cattura costantemente l’interesse degli spettatori.

D’altronde, a differenza dei soliti anime scolastici, in Kakegurui l’istituto si trasforma in un vero e proprio casinò, dove la sorte e le valutazioni degli studenti sono basate su dinamiche assai diverse rispetto a ciò che ci si aspetterebbe.

Se volete vivere momenti ricchi di tensione, Kakegurui è l’anime giusto per voi, poiché riesce a raccogliere attimi estremamente avvincenti senza dover per forza ricorrere ai soliti scontri fisici a cui siamo abituati.