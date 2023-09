Tra le uscite J-POP Manga del 13 settembre 2023 si segnala il secondo volume il manga della serie slice of life Skip & Loafer di Misaki Takamatsu.

Seguendo i suoi sogni, Mitsumi si trasferisce da un paesino sperduto a Tokyo per frequentare un liceo di primo livello, ma scopre ben presto che sopravvivere in una grande città non è così semplice. Per fortuna, quando le cose di mettono male, ci sono gli amici!

È stata una lunga attesa ma dal 13 settembre torna Black Joke di Rintarō Koike e Masayuki Taguchi con il decimo e penultimo volume della serie!

Grande ritorno anche per il manga ecchi post apocalittico World’s End Harem con il 13esimo volume!

Continuano Black Jack 15 – Osamushi Collection, I Am A Hero – Nuova Edizione 18, My Charms Are Wasted 03, Oshi No Ko – My Star 10, Persona 5 – 10, Squalificati – Ranger Reject 8 e Mononogatari 5.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 13 settembre 2023.

Le uscite J-POP Manga del 13 settembre 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Skip & Loafer 2

di Misaki Takamatsu

6,50€

Mitsumi Iwakura lascia la sperduta cittadina in cui ha sempre vissuto per trasferirsi a Tokyo. Il primo anno di liceo sta per cominciare e lei ha già programmato il suo futuro alla perfezione… peccato che non tutto andrà per il verso giusto! Per fortuna, Mitsumi ha il dono di contagiare chiunque le stia intorno con il suo entusiasmo, anche se non se ne rende conto…

Black Joke 10

di Masayuki Taguchi e Rintaro Koike

5,90€

Kodama e il suo gruppo di fuorilegge sono circondati dalle truppe d’élite dell’esercito americano, il più potente al mondo. Eppure, sembrano intenzionati ad andare fino in fondo con il loro piano: iniziare la guerra che abbatterà le mura del paradiso e liberare la ragazza rapita!

World’s End Harem – After World 13

di Link e Kotaro Shono

6,50€

Tokyo, 2049. L’era “post-vaccino” è cominciata ma gli uomini, finalmente tornati a fare parte della società, hanno perso il desiderio e la loro capacità riproduttiva. Solo Riku, un ragazzo all’apparenza come tutti gli altri, avverte il verificarsi di uno “strano fenomeno” nel proprio corpo…

Black Jack 15

di Osamu Tezuka

12,00€

Nell’ultimo volume della serie, la storia familiare di Black jack trova la sua catartica conclusione. Ma ad attenderlo ci sono anche alcuni dei casi più complicati della sua carriera, vittorie straordinarie e brucianti delusioni!

I Am A Hero – Nuova Edizione 18

di Kengo Hanazawa

6,90€

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trenta cinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare un eroe.

My Charms Are Wasted 03

di Kuze Ran

6,50€

A casa di Medaka, bloccato a letto dall’influenza, scoppia una battaglia tra crocerossine senza esclusione di colpi, con Asahi pronta a contrastare l’offensiva di Mona che comincia a prendere la cosa un po’ troppo sul serio… Chi la spunterà in questa amichevole (?) scontro di seduzione?!

Oshi No Ko – My Star 10

di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

6,50€

Il reportage sui cosplay a cui Ruby partecipa come reporter fa esplodere la polemica per la mancanza di reispetto verso le cosplayer coinvolte. La ragazza divorata dal desiderio di vendetta, è però pronta a sfruttare la situazione a suo vantaggio… Aqua, intanto, è sempre più vicino al vero colpevole della morte di Ai!

Persona 5 – 10

di Hisato Murasaki

5,90€

L’allegra gita scolastica è finita in un lampo e, di ritorno all’istituto Shujin, i nostri eroi si trovano a confrontarsi con la misteriosa morte del preside, che ha innescato un inquietante boom dei fantomatici ladri di cuori. Come se non bastasse, un litigio con Morgana li divide…

Squalificati – Ranger Reject 8

di Negi Haruba

6,50€

Durante le indagini sul casso delle sparizioni divine, la brigata green si intrufola nell’ “istituto dei sogni”. Mentre Usukubo e Hisui cadono in balia dei poteri del comandante kaijin Magatia, D riesce a mantenere la lucidità, non avendo mai conosciuto la vita scolastica. Tornato nel mondo illusorio dopo essere stato rispedito in quello reale, la sua incrollabile ostinazione metterà a dura prova questo universo!

Mononogatari 5

di Onigunso

6,50€

Il ritiro estivo dei due ragazzi sembra durare ora un attimo, ora un’eternità. Davanti a una Botan timorosa e riluttante a fidarsi del prossimo per un trauma del passato, Hyoma pronuncia il suo giuramento: “non smetterò mai di proteggerti!”.

RISTAMPE

Il mio Matrimonio Felice 1 e 2

Orange Road 5, 6 e 10

Oshi no Ko – My Star 7

USCITE DIGITALI

World’s End Harem – After World 13

Oshi no Ko – My Star 10

Call of the Night 2

Frieren – Oltre la fine del viaggio 3 e 4