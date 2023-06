Dragon Ball Super: Super Hero arriverà su Crunchyroll in Italia il 12 luglio!

Dragon Ball Super: Super Hero è il titolo del secondo film della serie Super, dopo l’acclamato Dragon Ball Super: Broly uscito nel 2018, e fa parte del franchise di Dragon Ball costituendo il ventunesimo film della serie.

Il film, prodotto da Toei Animation, ha subito una disavventura di cui abbiamo parlato ampiamente. Infatti in origine la sua uscita era programmata per il 22 aprile 2022, ma lo studio di animazione aveva subìto un attacco hacker. Quindi il film ha poi debuttato in Giappone l’11 giugno. In Italia il film è arrivato nelle sale cinematografiche con la distribuzione di Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment Italia.

E con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita di Dragon Ball Super Super Hero su Crunchyroll in Italia! Il secondo film della serie Super infatti debutterà il 12 luglio di quest’anno e sarà disponibile sia doppiato e sottotitolato.

Uno degli aspetti più importanti di questo film è non solo il ritorno dei personaggi più amati della serie, ma il fatto che i protagonisti principali sono Piccolo e Gohan. Infatti Goku e Vegeta sono impegnati ad allenarsi sul pianeta di Beerus e insieme a loro c’è Broly, il quale cerca di tenere a bada la sua ira incontrollabile.

Akira Toriyama ha svolto un ruolo molto importante e attivo nella realizzazione di questo film, in quando ha supervisionato il progetto dall’inizio alla fine e si è occupato del design di tutti i personaggi. Lui stesso infatti ha deciso di ambientare il film in un’area urbana, quindi ristretta, senza disperdere troppo lo spettatore.

Dragon Ball Super: Super Hero vede il ritorno dell’armata del Fiocco Rosso, guidata da Magenta, il quale da nuova vita all’organizzazione criminale grazie al genio di Dr. Hedo. Quest’ultimo progetta due nuovi androidi che metteranno in difficoltà piccolo e Gohan e si chiamano Gamma 1 e Gamma 2.

Il villain finale di questo film è Cell MAX, che, come già dice il nome, è fondamentalmente un richiamo a Cell ma con una stazza molto più grande rispetto al Cell che tutti conosciamo. Sono queste le minacce che i guerrieri Z devono sventare e sia per Gohan che per Piccolo, ci sarà una nuova trasformazione. Ricordiamo che al momento il manga di Dragon Ball Super, sta adattando proprio gli eventi del film, anche se ci sono alcuni contenuti originali non presenti nel film.

