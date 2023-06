One Piece: Eiichiro Oda spiega l’uscita di scena della Going Merry

One Piece nel corso degli anni ha saputo coinvolgere, divertire ma anche emozionare tutti i fan. La serie shonen è in corso da oltre 20 anni. E al momento Eiichiro Oda sta lavorando all’arco narrativo che porrà fine alla lunghissima avventura di Rufy.

I momenti toccanti e commoventi in One Piece hanno sempre sprigionato una fortissima carica emotiva, accentuata anche dalle espressioni facciali dei personaggi. Sicuramente una delle scene più memorabili di sempre in questo senso, è l’addio della ciurma di Cappello di Paglia alla loro amata Going Merry, durante l’arco di Enies Lobby.

Durante questo arco narrativo, Oda ha approfondito il personaggio di Nico Robin e introdotto per la prima volta Franky. Per la prima volta, Rufy e i suoi compagni si trovano faccia a faccia con le cariche ufficiali del Governo Mondiale, ossia il CP9, un’organizzazione spietata specializzata nello spionaggio e nel fare sparire tracce indesiderate. Tutti i componenti della ciurma protagonista affronta un membro del CP9, con Rufy che combatte contro Lucci e lo batte grazie al Gear second.

Ma gli eventi di questo arco si concludono con una scena toccante. Stiamo parlando dell’inaspettato intervento eroico della Merry, che ha portato in salvo tutti i suoi compagni che erano bersagliati dalle navi della marina militare, chiamate per eseguire il Buster Call. Questo è l’ultimo gesto della caravella che ha permesso alla ciurma di Cappello di Paglia di arrivare al promontorio che si trova alla base della Reverse Mountain, allo sbocco sulla Rotta Maggiore.

Con il presente articolo vogliamo però riportare un aneddoto interessante su Oda e la Merry. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Pare, infatti, che inizialmente il mangaka non era intenzionato a disegnare l’addio tra i protagonisti della serie e la Going Merry. Successivamente, però, ha cambiato idea perché i nemici della serie viaggiavano si navi che diventavano costantemente più forti. Quindi si è trattato di una scelta quasi obbligata.

Attualmente il manga si trova nel suo arco finale e i nostri protagonisti viaggiano sulla Thousand Sunny, costruita da Franky. One Piece è momentaneamente in pausa, ma tornerà a luglio con il mangaka più in forma che mai.